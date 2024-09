TD SYNNEX Italy riconosciuta come distributore ufficiale per l’intero portafoglio di soluzioni Oracle

TD SYNNEX è stata riconosciuta come distributore ufficiale per l’intero portafoglio di soluzioni Oracle. Questo riconoscimento rafforza la partnership già in corso tra TD SYNNEX e Oracle, iniziata con l’adozione e la distribuzione dell’offerta OCI (Oracle Cloud Infrastructure).

Con questa espansione, TD SYNNEX è ora in grado di offrire una suite completa di tecnologie Oracle, consolidando la sua posizione come distributore leader nell’ecosistema IT.

Questo traguardo evidenzia l’impegno del distributore nel promuovere l’innovazione e supportare le imprese con soluzioni tecnologiche all’avanguardia nei settori del cloud, dei dati e delle tecnologie Enterprise. Con l’aggiunta dell’intero portafoglio Oracle, TD SYNNEX può ora offrire una gamma completa di servizi, che spaziano dall’infrastruttura cloud alle applicazioni aziendali e al data management, fino ai sistemi hardware.

“Ritengo che nel percorso di crescita che stiamo portando avanti negli ultimi anni la partnership con Oracle sia una pietra miliare importante, sia per strategicità del business che per completare la nostra proposizione a Valore nei confronti dell’Ecosistema italiano. Il ruolo che Oracle Cloud Infrastructure sta assumendo nell’offerta Oracle è sempre più strategico; la nostra provata esperienza nella creazione di competenze nuove partendo dai business tradizionali verso i nuovi modelli a servizio e consumo diventa elemento chiave per un canale che sta allo stesso tempo crescendo e si sta trasformando come quello legato ad Oracle” ha dichiarato Vincenzo Bocchi, Sr. Director Advanced Solutions in TD SYNNEX. “Poter portare sul mercato l’intero offering Oracle è solo il primo passo, ora lavoriamo insieme per costruire percorsi formativi per il canale e servizi per operare in co-delivery sulle tematiche innovative. Competenze al centro ed innovazione e trasformazione come obbiettivi condivisi con i nostri Business Partners”.

Silvia Zagaria, Top Vendors Director di TD SYNNEX, ha sottolineato l’importanza di questo riconoscimento e della partnership: “Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento da Oracle, che rappresenta un passo avanti significativo nella nostra partnership. Offrendo l’intero portafoglio Oracle, possiamo fornire ai nostri partner una gamma ancora più ampia di soluzioni tecnologiche Best in Class per soddisfare le loro esigenze in continua evoluzione. Questo traguardo sottolinea la dedizione di TD SYNNEX nel fornire valore attraverso soluzioni innovative e nel supportare i nostri clienti nel raggiungere il successo in un panorama digitale in rapido cambiamento.”

Fabio Sanginesi, Alliances & Channels Tech Country Leader di Oracle, ha commentato: “La crescita a doppia cifra del nostro business italiano, specie nel cloud computing, accompagnata da un’espansione significativa del nostro ecosistema, necessitava di un ampliamento dei canali di distribuzione e TD SYNNEX si è dimostrato un Partner affidabile e in piena sintonia con la nostra strategia. Siamo quindi soddisfatti della scelta fatta di approfondire la collaborazione già in atto, estendendola da OCI a tutta la variegata e ampia offerta Oracle, e ci aspettiamo grandi soddisfazioni dalle numerose iniziative che stiamo per intraprendere insieme.”

Con le aziende di tutta Italia ed Europa che accelerano i loro sforzi di trasformazione digitale, la nuova offerta Oracle di TD SYNNEX posiziona l’azienda come un partner strategico per guidare questa innovazione, offrendo una combinazione robusta di soluzioni cloud, applicazioni aziendali e tecnologie progettate per favorire crescita ed efficienza.