TD SYNNEX lancia la piattaforma PartnerFirst in Europa, unificando e semplificando l’accesso dei partner alla propria esperienza digitale

TD SYNNEX ha lanciato la piattaforma PartnerFirst in Europa, un unico punto di accesso digitale integrato che riunisce strumenti e servizi dell’azienda progettati attorno alle esigenze dei partner. La piattaforma supporta sia le attività operative quotidiane sia la crescita di lungo periodo attraverso un approccio personalizzato e connesso.

Il lancio della piattaforma PartnerFirst in Europa rappresenta una tappa fondamentale nella strategia digitale omnicanale globale di TD SYNNEX, introducendo un’esperienza digitale comune e integrando al contempo le capacità locali già consolidate su persone, piattaforma e servizi. La maggior parte del business di TD SYNNEX in Europa viene già gestita in digitale, a conferma della portata della domanda dei partner a cui la piattaforma è progettata per rispondere.

“PartnerFirst riunisce la forza delle nostre soluzioni leader di settore in una piattaforma unificata e scalabile”, ha dichiarato Miriam Murphy, President di TD SYNNEX EMEA. “La piattaforma supporta l’efficienza operativa dei partner nel breve termine e offre funzionalità in grado di favorire la preparazione al futuro e creare opportunità di crescita a lungo termine per la nostra community di partner.”

Attraverso PartnerFirst, i partner possono accedere in modo fluido agli strumenti e ai servizi digitali all’interno di un’esperienza coerente e personalizzata sulle esigenze del proprio business, contribuendo a risultati più rapidi ed efficaci. La piattaforma semplifica inoltre l’accesso all’esperienza digitale offerta da TD SYNNEX tramite un sistema globale di single sign-on sicuro con autenticazione multi-fattore.

I partner della società continueranno ad accedere a funzionalità consolidate relative all’eCommerce, a StreamOne per il cloud, agli strumenti di sales enablement e all’integrazione dei processi aziendali all’interno della piattaforma PartnerFirst. La piattaforma include inoltre funzionalità avanzate per il customer lifecycle management e API moderne attraverso Digital Bridge, supportate da competenze locali in ciascun mercato. In questo contesto, strumenti già affermati come InTouch e Software Store confluiranno progressivamente sotto l’identità PartnerFirst, offrendo ai partner un’esperienza unica e coerente per accedere rapidamente a ciò di cui hanno bisogno.

“Forte di 30 anni di leadership digitale, stiamo integrando le nostre competenze digitali per applicare in modo ancora più efficace dati e insight abilitati dall’intelligenza artificiale lungo tutta l’esperienza dei partner, offrendo interazioni personalizzate all’interno di una customer journey unificata e una maggiore visibilità sulle opportunità di business”, ha dichiarato Matt Child, SVP Digital di TD SYNNEX Europe.

Il lancio in Europa rappresenta il passo successivo nell’evoluzione dell’esperienza digitale di TD SYNNEX, costruita su un approccio personalizzato e orientato alle persone. Con una forte attenzione all’ascolto delle esigenze dei partner, la piattaforma PartnerFirst continuerà a evolversi nel tempo attraverso l’introduzione di nuove funzionalità abilitate dall’intelligenza artificiale e di ulteriori servizi, con l’obiettivo di supportare la crescita sostenibile e di lungo periodo dell’ecosistema dei partner.