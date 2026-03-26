Thomas Giudici è Head of Channel TrendAI Italia

TrendAI, business unit di Trend Micro e specialista globale di AI security, rafforza ulteriormente la posizione strategica sul mercato e annuncia la nomina di Thomas Giudici a Head of Channel Italia.

Thomas Giudici ha alle spalle oltre vent’anni di esperienza nel settore IT e nel mercato enterprise, con una solida specializzazione nello sviluppo di ecosistemi di canale e di partnership strategiche. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di responsabilità in aziende tecnologiche globali, contribuendo alla crescita del business e allo sviluppo di programmi di partnership in contesti altamente competitivi.

Prima di entrare in TrendAI, Giudici ha maturato una significativa esperienza in realtà leader del settore come Red Hat, Lenovo, Citrix e Nutanix, dove ha ricoperto diversi ruoli commerciali e di leadership, focalizzati sulla costruzione e gestione di ecosistemi di partner, sullo sviluppo di strategie di go-to-market e sull’accelerazione della crescita nei mercati enterprise e mid-market.

Nel corso del suo percorso professionale ha sviluppato una profonda conoscenza delle dinamiche di canale, supportando partner e clienti nella trasformazione delle infrastrutture IT, nell’adozione di tecnologie cloud e nella creazione di modelli di business innovativi basati su servizi.

Secondo Salvatore Marcis, Country Manager TrendAI Italia, “la nomina di Thomas è determinante per sviluppare e consolidare i rapporti con l’ecosistema esistente di distributori e partner tecnologici, generare nuove opportunità di business e raggiungere i clienti in tutto il territorio nazionale in modo ancora più capillare e proficuo”.

L’ecosistema di canale riveste un ruolo fondamentale per TrendAI Italia, da sempre impegnata nel supportare al meglio i propri partner, per facilitare la diffusione di soluzioni di cybersecurity innovative basate sull’intelligenza artificiale, garantire un supporto tecnico e strategico qualificato e ottime marginalità. Grazie a sinergie quotidiane, i partner TrendAI si contraddistinguono sul mercato per offrire ai propri clienti soluzioni all’avanguardia e puntuali che contribuiscono alla protezione dell’intero sistema informatico aziendale italiano, pubblico e privato.

“Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura in TrendAI Italia. La cybersecurity è un fattore chiave per le organizzazioni e rappresenta una straordinaria opportunità per l’ecosistema di partner, che possono mettere a disposizione competenze e servizi fondamentali per aiutare i clienti a proteggere le proprie infrastrutture e il proprio business. TrendAI™ Italia spicca per la forza e la coesione del team e ha una storia di innovazione e competenza che la caratterizza da molti anni. Sono convinto che, insieme ai nostri partner, potremo generare grande valore per il mercato.” Afferma Thomas Giudici.