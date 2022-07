Timenet: una struttura commerciale flessibile per una crescita aziendale

Il reparto commerciale di un’azienda è il dipartimento che sta a più diretto contatto con il canale. Per questo motivo la sua strutturazione assume un ruolo fondamentale per permettere all’azienda di continuare ad avere successo oggi e in futuro. Timenet, azienda specializzata nell’offrire soluzioni di connettività Internet e voce e operativa su tutto il territorio nazionale, ha strutturato il proprio reparto commerciale in 3 aree: le vendite, i contratti e il pre/after sales ed è composto da 13 professionisti tutti costantemente formati, il cui focus principale è quello di selezionare e siglare rapporti con partner di natura tecnica che condividano i medesimi valori di trasparenza, eticità e rispetto.

I Partner sono tutte aziende del mondo ICT e si suddividono in due tipologie: i Business Partner, cioè coloro che rivendono i servizi a marchio Timenet e i Wholesaler, quelli che acquistano direttamente le soluzioni e le rivendono successivamente a proprio marchio.

“Siamo consapevoli che è il partner la prima interfaccia che si presenta davanti all’utilizzatore finale e per questo motivo, oltre ad essere sempre a disposizione per affiancare il rivenditore direttamente in loco o da remoto, abbiamo deciso di realizzare e condividere tutta una serie di strumenti, tecnici, amministrativi e commerciali con tutto il canale in modo da avere sempre traccia, in tempo reale, di quello che sta succedendo”, dichiara Marco Ferraro, Direttore Commerciale di Timenet. “Come da nostra filosofia, il partner ha così il pieno controllo dei servizi offerti”.

Una struttura organizzativa di vendita unica

Timenet è molto attenta al benessere del partner. Per questo motivo l’azienda ha strutturato il dipartimento in modo che ognuno di loro possa sempre contare su due figure commerciali dedicate: un Partner Account Manager (PAM) e un Partner Sales Specialist (PSS).

Il PAM si occupa di affiancare il partner fin dalle prime fasi d’impostazione di una strategia di vendita personalizzata, aiutandolo a realizzare il piano d’azione migliore e affinandolo per approcciare al meglio il mercato.

“L’essere l’azienda di telecomunicazioni con il più alto tasso di clienti soddisfatti è, oltre ad un assunto certificato dalla blockchain e un vanto per noi, anche una vision aziendale che non può permettersi passi falsi dettati da vendite forzate”, aggiunge Ferraro. “Il Partner Account Manager, infatti, è il primo che risponde negativamente a una richiesta quando questa rischia di mettere a rischio l’attività di un potenziale cliente e il business del nostro partner. Preferiamo avere un Cliente in meno, prima di avere un Cliente totalmente insoddisfatto”.

Il PSS, invece, è la figura strategica che in Timenet è nata nel 2017. Affianca il partner in tutte le attività di pre e after sales, offrendo un supporto in fase di controllo della copertura dei servizi, stesura delle offerte, modifiche ai contratti, verifiche sui servizi attivi, eventuali attività burocratiche e supporto nella gestione di attività più complesse.

La formazione: il credo di Timenet

Per aumentare le prestazioni del canale, Timenet ritiene che il processo formativo non debba e non possa mai arrestarsi. Il PAM è il primo mezzo di formazione dei partner e all’occorrenza possono accedervi tutti liberamente.

“Dovete affrontare una trattativa complessa? Insieme al PAM si può affrontare con facilità facendo training on the job. Scopri situazioni complesse a livello progettuale? Il PAM ti affianca nell’analisi e nello stilare l’offerta. Il partner possiede un ufficio commerciale che non si è mai occupato di soluzioni TLC? Anche in questo caso nessun problema; il PAM organizza seminari in sede per la formazione del reparto o dei singoli dipendenti”, aggiunge Ferraro. “Come azienda crediamo moltissimo nella formazione come valore aggiunto per i nostri clienti attuali e futuri”.

Timenet, infatti, organizza workshop e meeting periodici in diverse zone d’Italia dove parlare di vendita, marketing, comunicazione e strategia e fare formazione molto verticale.

La novità del Partner program e gli obiettivi futuri

Timenet ha ideato un programma di qualificazione dei partner che vedrà la luce nel corso del 2023 e che si differenzierà da quelli attualmente presenti nel mercato. Per far crescere i partner dell’azienda, a seguito dell’affiliazione, verranno fornite informazioni strategiche non riguardanti esclusivamente le tecniche di vendita, ma anche e soprattutto marketing strategico, pianificazione economico-finanziaria ed innovazione.

“Abbiamo impostato la nostra strategia di vendita in modo che sia imprescindibile dal canale, ritenendo che il futuro del mercato sia assolutamente cooperativo”, dichiara Franco Iorio, Amministratore Unico di Timenet. “Sarà sempre di più l’unione e la flessibilità a fare la forza di un’azienda e per questo motivo proseguiamo nel cercare di raggiungere i nostri obiettivi. Nel corso di quest’anno siamo alla ricerca di altri 50 partner da aggiungere al nostro portfolio e altrettanti ne cercheremo nel 2023. Siamo ben presenti in Toscana e nel Nord-Est e il nostro obiettivo dei prossimi anni sarà quello di ampliare la presenza nel Nord-Ovest, nel centro e nel sud Italia. Vogliamo continuare a crescere grazie e insieme ai nostri partner”.