Un nuovo testing center per ASUSTOR College

ASUSTOR ha annunciato di aver arricchito ASUSTOR College con un nuovo testing center organizzato e costantemente arricchito per fornire in modo semplice e immediato ai possessori dei NAS ASUSTOR tutte le informazioni necessarie per sfruttarne le potenzialità.

In tal senso, ASUSTOR College mette a disposizione una vasta gamma di guide, classificate in base al livello di difficoltà degli argomenti trattati, che possono venire seguite dagli utenti in ordine progressivo, aumentandone in modo graduale le competenze oppure consultate in base alle specifiche necessità del momento.

Suddivise in quattro livelli, le guide partono dal fornire le prime nozioni sui NAS, per arrivare a quelle più complesse dei livelli tre e quattro, in cui vengono toccati temi come, ad esempio, la migrazione del sistema, la riduzione dei rischi in caso di attacchi Ransomware e l’introduzione ai controlli di accesso di Windows.

Al termine di ogni singola guida, se lo si desidera, ogni utente avrà la possibilità di testare il proprio grado di preparazione sullo specifico argomento e ricevere il corrispondente badge. Dopo aver completato con esito positivo tutti i test di un determinato livello, l’utente riceverà da ASUSTOR la relativa certificazione. L’azienda fa sapere che, attualmente, le certificazioni vengono emesse esclusivamente per i livelli 1, 2 e 3.