Westcon-Comstor distribuisce la sicurezza Check Point in Italia

Westcon-Comstor, distributore specializzato e fornitore globale di servizi tecnologici annuncia l’aggiunta di Check Point Software Technologies al proprio portafoglio italiano. L’accordo rinnovato è frutto dell’intento condiviso di sviluppare ulteriormente il canale di vendita esistente nei segmenti Small & Medium ed Enterprise.

“Lo sviluppo di nuovo business richiede un grande investimento e un monitoraggio costante dei progessi per portare risultati”, commenta Alessandro Della Negra, Country Sales Director di Westcon Italia e Grecia. “infatti, Check Point nell’area EMEA considera Westcon un alleato formidabile nello sviluppo di opportunità e nell’erogazione di una vasta gamma di servizi professionali per supportare i partner nel migliorare la loro redditività e a fidelizzare i clienti nel lungo termine.”

“Check Point è un vendor strategico per Westcon-Comstor, come conferma la nomina a Top Distributor of the Year EMEA ricevuta nel corso dell’evento CPX 360 EMEA di Check Point. Crediamo che la combinazione delle nostre competenze di sicurezza, dell’approccio innovativo e della tenacia del team italiano farà la differenza e ci porterà a raggiungere dei risultati importanti” aggiunge Maurizio Lavagna, Managing Director di Westcon Southern Europe.

“Siamo fiduciosi che questo rinnovato accordo di distribuzione fornirà servizi a valore aggiunto sia in termini di servizi di qualità sia di business a tutti i nostri clienti, consentendo inoltre opportunità di go-to-market congiunte volte all’acquisizione di nuovi clienti e new tech.

Westcon ha dimostrato di essere un ottimo distributore a valore aggiunto nel segmento della sicurezza in tutta Check Point EMEA. Sono certo che porterà crescita e risultati significativi anche in Italia”, dichiara Marco Urciuoli, Country Manager di Check Point Italia. “Ci concentreremo sull’ampliamento della nostra quota di mercato in tutti gli ambiti della sicurezza informatica, rafforzando il nostro impegno nel supportare l’ecosistema dei Partner e nel perseguire nuove opportunità di business, rafforzando ulteriormente il rapporto di fiducia costruito con i clienti esistenti. “