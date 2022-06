Worldline e Konvergence digitalizzano il retail italiano

Worldline, società internazionale specializzata nel settore dei pagamenti e dei servizi transazionali e quarto player a livello mondiale, annuncia la partnership con Konvergence, azienda che opera nell’Information Tecnology per il Retail, con competenze ed esperienze mirate alle applicazioni in-store. L’obiettivo della collaborazione è sostenere la rivoluzione digitale nel comparto del largo consumo italiano, offrendo servizi data-driven e know-how internazionale in ambito pagamenti digitali.

La collaborazione si posiziona all’interno di uno scenario macroeconomico in veloce evoluzione; infatti nel settore del largo consumo – stando ai dati rilasciati dall’Osservatorio innovazione digitale nel retail, promosso dalla School of management del Politecnico di Milano – si è registrato un considerevole incremento degli investimenti nel digitale, il cui peso sul fatturato è passato dal 2% del 2020 al 2,5% per cento del 2021; questo dato dimostra una costante crescita, che rispecchia il trend in ascesa degli ultimi anni e che gli esperti confermano possa avere ulteriori incrementi nell’immediato futuro.

L’accordo siglato tra i due partner, vedrà l’integrazione delle infrastrutture di acquiring Worldline con le piattaforme di Konvergence, inclusa la tecnologia KPay che rappresenta lo stato dell’arte tra le soluzioni centralizzate di monetica e multiservizi. KPay è certificata PCI PA-DSS al massimo livello degli standard di sicurezza ed è in grado di gestire pagamenti elettronici e numerosi Servizi a Valore Aggiunto (VAS). Nel 2021 KPay ha registrato in Italia un volume di transato di oltre 7 miliardi di euro di pagamenti gestiti, circa 8 milioni di euro sulle innovative modalità di pagamento, i cosiddetti Smart Payment, oltre 27 milioni in Gift Card e circa 220 milioni di euro per buoni pasto elettronici e cartacei. La piattaforma software KPay permette di definire le regole di indirizzamento dei pagamenti elettronici (Smart Routing) sulla base delle tipologie di carte di pagamento, consentendo ai merchant di ottenere considerevoli risparmi sulle commissioni interbancarie e favorisce, inoltre, di analizzare in dettaglio i flussi dei pagamenti direttamente dal Back-Office.

Nata nel 2007, Konvergence è un’azienda dal DNA italiano che opera nell’ambito dei servizi IT per il Retail sia sul mercato italiano che all’estero. La combinazione tra la rete di servizi a “capitale umano” e le piattaforme software di proprietà Koncentro, Kiara Cloud e KPay permettono a Konvergence di guidare e semplificare il percorso dei brand della grande distribuzione verso il futuro, l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Guerino Di Giacomo, Direttore Vendite di Konvergence: «Worldline è un leader globale nei pagamenti digitali e nei servizi transazionali che gioca un ruolo chiave nella rivoluzione digitale che sta plasmando nuovi modi di pagare, vivere, fare affari e costruire relazioni. Konvergence opera nel mercato del retail con soluzioni omincanali ideate e realizzate per semplificare e far crescere il business dei nostri clienti. Ad esempio, il sistema, Kpay, favorisce il collegamento dei punti vendita con chi, come Worldline, gestisce la catena autorizzativa dei pagamenti elettronici. Worldline e Konvergence sono altamente complementari nel fornire al mercato sistemi di pagamento sicuri e omnicanali, che fanno della rivoluzione digitale la propria missione. Wordline, inoltre, grazie alla presenza internazionale, è per Konvergence un partner privilegiato che faciliterà l’introduzione delle nostre soluzioni retail, sia in ambito pagamenti che in ambito spesa frictionless, in mercati europei per noi target».

Come commentato a chiosa da Roberto Galati, Managing Director di Worldline MS – Global Sales & Verticals Italia: «Grazie alla tecnologia e ai servizi disponibili nella piattaforma KPay, Worldline arricchisce la sua offerta in linea con il nostro concetto di “Commerce Everywhere”, ideato per i grandi player del largo consumo. La forte partnership, basata sulla complementarità e sul solido rapporto di stima e collaborazione, si innesta nella strategia di espansione di Worldline sul territorio Italiano e rappresenta una significativa innovazione per il settore retail. La cooperazione con Konvergence dimostra il valore aggiunto generato dalla sinergia tra realtà tecnologiche operanti in settori differenti e capaci di offrire soluzioni complete (Full Service Offer) in un mercato in continua e velocissima evoluzione».