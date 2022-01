ASUSTOR rilascia un nuovo update del sistema operativo dei propri NAS

Con questo nuovo update, in particolare, ASUSTOR ha introdotto il supporto UDP sul servizio NFS, ha ulteriormente migliorato la compatibilità con il protocollo NFS v4, introdotto la possibilità di utilizzare le scorciatoie da tastiera per la selezione dei testi nell’interfaccia di input di ADM, risolto i problemi relativi ai permessi di acceso ai file dovuto agli aggiornamenti dei certificati Let’s Encrypt e migliorata la gestione con ADM File Explorer degli hard disk esterni e dei volumi MyArchive, che utilizzano file system che non prevedono le autorizzazioni per l’accesso ai file.

ADM 4.0.2.RPL2 è immediatamente disponibile per i NAS delle serie AS10, 31, 32, 40, 50, 51, 61, 62, 63, 64, 70, Nimbustor, Drivestor, Drivestor Pro, Lockerstor, Lockerstor Pro.

ASUSTOR consiglia di eseguire sempre il backup dei dati importanti prima di effettuare la procedura di aggiornamento.