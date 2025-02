Cabolo porta a ISE 2025 la sua AI offline

Sono sempre più numerose le aziende, le istituzioni finanziarie e pubbliche non solo europee a scegliere CABOLO, l’innovativa soluzione che, senza bisogno di connessione a Internet, può registrare, trascrivere, sottotitolare, tradurre, indicizzare, riepilogare e archiviare automaticamente il parlato delle riunioni in tempo reale, garantendo massima riservatezza e sicurezza. CABOLO, azienda italiana del gruppo Cedat 85 che da oltre 40 anni sviluppa soluzioni di riconoscimento vocale e di intelligenza artificiale, presenta le sue ultime novità alla 21ª edizione di ISE (Integrated Systems Europe), la più importante esposizione mondiale di tecnologie audiovisive e integrazione di sistemi, in corso a Barcellona fino al 7 febbraio.

Allo stand 3T660 (Padiglione 3), CABOLO presenta le ultime novità, illustrando la semplicità di integrazione con tutti i sistemi audio-video presenti sul mercato per offrire nuove possibilità a professionisti e aziende in tutto il mondo.

CABOLO utilizza sistemi di crittografia con algoritmo di cifratura AES 256 e archivia i dati in modo sicuro, mantenendo le conversazioni protette da eventuali violazioni di dati.

A ISE Barcellona l’annuncio che CABOLO si adatta a qualsiasi sistema conference audio e alle più diffusa soluzioni di videoconferenza, anche in ambienti complessi, mantenendo al contempo un alto livello di affidabilità, rendendo accessibile e pratico l’uso di tecnologie vocali avanzate in ambito audio-video in contesti dove, dalle sale riunioni ibride ai grandi eventi, la chiarezza e la precisione del parlato sono fondamentali. La recente integrazione con i principali protocolli di rete audio, come DANTE Audinate, consente di rispondere a un mercato sempre più esigente, dinamico e interconnesso, semplificando l’installazione e la gestione dei dispositivi e migliorando notevolmente la qualità delle comunicazioni in tempo reale.

Lo sviluppo di CABOLO si concentra in particolare sulla qualità e l’affidabilità delle trascrizioni automatiche del parlato. L’introduzione di nuovi modelli AI, più precisi e in grado di gestire un numero maggiore di lingue, garantisce un elevato livello di accuratezza anche in situazioni complesse, come ad esempio durante conferenze multilingue o riunioni con più partecipanti.

A ISE 2025 viene presentata anche la funzione Hybrid Speaker Management CABOLO che, in contesti di videoconferenza come Teams e Zoom, identifica in maniera univoca i singoli interlocutori, anche in situazioni in cui la qualità audio potrebbe essere compromessa, rappresentando uno strumento indispensabile per chi gestisce riunioni e incontri a distanza, specialmente in ambito aziendale.

Con la versione CABOLO Subtitle, inoltre, la sottotitolazione in tempo reale viene completata con le funzioni in grado di supportare professionisti e utenti che necessitano di strumenti avanzati per la produzione di contenuti audiovideo accessibili e personalizzati. CABOLO Subtitle trova applicazione sia nelle conferenze internazionali sia nei contesti di broadcasting e, grazie alla sua intelligenza artificiale, sottotitola oltre 40 lingue e supporta la traduzione automatica per oltre 60 lingue, rendendo i contenuti accessibili a un pubblico globale. Le soluzioni sviluppate permettono di generare sottotitoli accurati in tempo reale, rispondendo a esigenze di inclusività, trasparenza ed efficienza.