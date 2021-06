Si chiama Instant Staple Remover-A1 ed è la una soluzione automatica creata da MAX CO. LTD. in esclusiva per Canon per accelerare la digitalizzazione dei documenti.

In particolare, Instant Staple Remover-A1 è acquistabile singolarmente o in abbinamento con gli scanner documentali ad alta velocità imageFORMULA. Il connubio tra le due soluzioni permette di migliorare la produttività di tutte quelle aziende che hanno l’esigenza di digitalizzare o fotocopiare velocemente i documenti cartacei.

La rimozione dei punti metallici è un passo cruciale del processo di digitalizzazione dei documenti, ma quando eseguita manualmente può richiedere tempo, risorse e rischiare di danneggiare i documenti. Instant Staple Remover-A1 rimuove automaticamente i punti metallici da documenti in serie fino a 30 fogli.

Sonis GmbH, partner Canon da 20 anni, ha testato con successo un prototipo del dispositivo. Come sottolineato in una nota ufficiale da Klaus Schwanitz, CEO di Sonis GmbH: «Il sistema di rimozione automatica dei punti metallici ha rivoluzionato la preparazione dei documenti cartacei dei nostri clienti: nessun documento danneggiato, nessuna dispersione dei punti nell’ambiente di lavoro e nessun rischio di lesione dei dipendenti a causa della rimozione manuale dei punti metallici. L’uso di questo nuovo dispositivo consente ai nostri clienti di ridurre in modo sostanziale il tempo necessario per la preparazione dei documenti».

Per Tim Brosnihan, Business Development Manager di Canon Europe: «Nel corso dell’ultimo anno si è avvertita sempre più l’urgenza di digitalizzare i flussi di lavoro e i documenti cartacei. I punti metallici possono essere un grande ostacolo nel processo di acquisizione delle informazioni. Rimuoverli manualmente richiede molto tempo e fatica, e c’è sempre il rischio di strappare o danneggiare i documenti. La rimozione rapida dei punti metallici garantita da Instant Staple Remover-A1 abbinata all’elevata velocità di scansione degli scanner di produzione imageFORMULA, ci consente di offrire ai nostri clienti la possibilità di incrementare in modo significativo la produttività. Le mailroom digitali centralizzate e i centri scansione, oltre ai team in-house dei settori governativo, bancario, sanitario, della logistica, produzione e istruzione trarranno un enorme vantaggio dal risparmio di tempo e fatica assicurato dal nostro Instant Staple Remover-A1».