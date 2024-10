Circana presenta Precision Assortment for Retail

Circana, società di consulenza per la gestione e interpretazione della complessità del comportamento dei consumatori, ha annunciato il lancio di Precision Assortment for Retail, una soluzione all’avanguardia ideata per trasformare la gestione della pianificazione assortimentale, un processo strategico utilizzato dai Distributori per decidere quali prodotti mettere a scaffale, in diverse categorie, aree geografiche e canali. Questa nuova soluzione consentirà ai distributori di implementare piani assortimentali personalizzati on demand, garantendo la disponibilità del giusto mix di prodotti per soddisfare la domanda dei clienti e, al contempo, adempiere agli obiettivi di sviluppo commerciale.

Nell’attuale mercato ipercompetitivo, la pianificazione dell’assortimento è indispensabile per far crescere le categorie e fidelizzare i clienti. Tuttavia, analisi complesse con set di dati disparati e lunghi flussi di lavoro possono ritardare il processo decisionale e bloccarne la crescita.

Precision Assortment for Retail di Circana integra informazioni sulla performance dei prodotti e analisi sulla loyalty dei clienti per fornire indicazioni sull’assortimento a livello di punto vendita, in base agli obiettivi aziendali e all’andamento del mercato (* le informazioni sull’andamento del mercato sono soggette alla disponibilità dei dati per paese, regole per il rilascio e partecipazione al panel POS. In Italia questi dati sono disponibili).

“I mercati consumer stanno evolvendo rapidamente, i clienti si trovano immersi in un flusso di comunicazione e stimoli senza precedenti. Questo cambiamento sta rimodellando le categorie e determinando nuovi modelli di domanda. Allo stesso tempo, i distributori hanno a disposizione una quantità di dati mai vista prima”, ha commentato Claire Goodhead, Global Retail Assortment Solutions. “Partendo dall’identificazione di queste tendenze, abbiamo sviluppato una soluzione che si allinea perfettamente con le esigenze del mercato odierno.”

Caratteristiche principali di Precision Assortment for Retail di Circana:

· Flessibilità in tempo reale: risultati forniti in pochi minuti con la possibilità di generare e confrontare illimitate simulazioni di scenario.

· Pianificazione incentrata sul cliente: possibilità di definire le esigenze dei clienti e raccogliere dati sulle performance e sulla sostituibilità del prodotto in base all’area geografica del negozio.

· Efficienza e analisi: lo strumento rivede le performance del prodotto per identificare obiettivi e modificare la distribuzione, o la rimozione dei prodotti.

· Indicazioni automatizzate: possibilità di predisporre alert automatizzati sull’assortimento in base agli obiettivi aziendali e ai prodotti presenti sul mercato.

Circana consente ai Distributori di definire in pochi minuti gli assortimenti di prodotto migliori per la propria clientela. Questa soluzione garantisce la possibilità di prendere rapidamente decisioni strategiche in modo consapevole, migliorando la capacità di competere sul mercato.