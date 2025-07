Dell Pro Max: i laptop più sicuri al mondo

Nell’articolo, Kevin Terwilliger di Dell Technologies descrive le caratteristiche principali dei nuovi laptop Dell Pro Max: Dell Pro Max 14/16 Premium, Dell Pro Max Plus e Dell Pro Max 14/16.

Buona lettura!

Prestazioni ridefinite con i nuovi laptop Dell Pro Max

Sono da oggi disponibili i nuovi laptop ad alte prestazioni Dell Pro Max che, grazie alle GPU NVIDIA RTX PRO Blackwell Generation, offrono una potenza eccezionale senza rinunciare alla portabilità e al design. Ideati per utenti esperti, ingegneri, creator e sviluppatori AI, questi device AI non solo gestiscono i carichi di lavoro più impegnativi, ma definiscono lo standard in termini di prestazioni e creatività.

Specialista mondiale nel settore delle workstation, Dell si impegna a progettare senza compromessi. Affidabilità, configurabilità e prestazioni rappresentano i pilastri dei suoi strumenti, pensati per soddisfare le esigenze dei professionisti.

Dell Pro Max 14/16 Premium: quando la portabilità incontra prestazioni d’élite

I laptop Dell Pro Max 14/16 Premium combinano mobilità, stile e prestazioni, offrendo un design moderno con funzionalità avanzate. Progettati per chi ama estetica e performance, sono i modelli con il design più innovativo della gamma.

Grazie alle dimensioni ridotte per delle workstation da 14 e 16 pollici, possono essere utilizzate in mobilità; il design elegante e raffinato offre il primo display Tandem OLED 4K al mondo su workstation mobili (nella versione da 16 pollici), perfetto per creare, collaborare e presentare progetti, in modo chiaro e dinamico.

La certificazione VESA DisplayHDR TrueBlack 1000 garantisce neri profondi e immagini straordinarie.

Grazie alla GPU NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell e ai processori fino a Intel Core Ultra 9 285H da 45W, i laptop Dell Pro Max 14/16 Premium offrono prestazioni grafiche migliorate del 19% (per il modello da 14 pollici) e del 23% (per il modello da 16 pollici) rispetto alla generazione precedente.

Dell Pro Max 16/18 Plus: Potenza mobile senza pari

Per attività complesse o che richiedono elaborazioni dati intensive, Dell Pro Max Plus offre la potenza di un desktop in una form factor mobile. Con ampi display da 16 e 18 pollici, questi laptop offrono infatti un’ampia area di lavoro per supportare il multitasking e la progettazione creativa con prestazioni eccezionali.

Equipaggiati con GPU NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell, processori Intel Core Ultra 9 285HX fino a 55W e una capacità di archiviazione che raggiunge i 16TB, questi dispositivi sono progettati per gestire i workload più esigenti. I modelli Dell Pro Max 16 Plus e 18 Plus offrono un miglioramento grafico rispettivamente del 53% e 44% rispetto alla generazione precedente. Dalla modellazione AI alla simulazione complessa fino all’analisi di grandi quantità di dati, questi device garantiscono velocità e potenza anche per i progetti più ambiziosi.

Questo risultato è reso possibile da una avanzata tecnologia termica. I dispositivi Dell Pro Max Plus offrono un aumento delle prestazioni fino al 36%, mantenendo temperature ottimali anche sotto carichi di lavoro intensi.

Grazie alla memoria CAMM2 e ai moduli fino a 256GB, gli sviluppatori AI e gli utenti possono affrontare con facilità qualsiasi tipo di lavoro.

Dell Pro Max 14/16: affidabilità quotidiana, potenziata

Per chi cerca creatività ed efficienza, Dell Pro Max 14/16 è la scelta ideale nella linea Pro Max. Progettati per carichi di lavoro più leggeri, questi dispositivi sono disponibili in versioni da 14 e 16 pollici, con un peso a partire da soli 1,79 kg (14″) e un’autonomia straordinaria: fino a 18 ore per il modello da 14″ e fino a 20 ore per il modello da 16″. Perfetti per lavorare ovunque.

Le dimensioni compatte si abbinano a prestazioni che non deludono. Dotati di processori AMD Ryzen AI, i Dell Pro Max 14/16 sono i primi PC Copilot+ della gamma, con oltre 50 TOPS sul NPU e funzionalità AI esclusive.

Disponibili anche con processori Intel Core Ultra 9 285H da 45W e GPU NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell con 572 AI TOPS, offrono un incremento delle prestazioni fino al 36% (14″) e 33% (16″) rispetto alla generazione precedente. Ideali per applicazioni di design, gestione di grandi fogli Excel e creazione di modelli 2D/3D.

Innovazione proiettata nel futuro

I laptop Dell Pro Max sono gli AI PC più sicuri al mondo, perché dotati di funzionalità avanzate di sicurezza. Con i carichi AI gestiti in locale, i dati sensibili restano protetti, riducendo il rischio di minacce esterne. Inoltre, gli strumenti di gestione Dell semplificano il lavoro degli amministratori IT nella gestione dell’intero parco macchine Pro Max.

La gamma riflette anche l’impegno di Dell verso l’innovazione circolare e la facilità di manutenzione. I laptop sono costruiti con materiali riciclati, tra cui magnesio, plastica, bio-based o recuperata dagli oceani e alluminio riciclato a basse emissioni. Il design integra la prima porta USB-C modulare del settore (disponibile anche sulla gamma Dell Pro), che migliora la durata e facilita le riparazioni.

Nei modelli Pro Max Plus, la nuova porta di servizio a facile accesso rende gli aggiornamenti dei componenti ancora più semplici.

Infine, tutta la gamma è equipaggiata con Windows 11, che garantisce maggiore sicurezza e un’esperienza moderna, arricchita da Copilot su Windows come assistente AI. Con la fine del supporto a Windows 10 prevista per il 14 ottobre 2025 Dell Pro Max è pronto per il futuro.

di Kevin Terwilliger, Dell Technologies