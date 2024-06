Display BRAVIA: Sony integra TeamViewer

TeamViewer, fornitore a livello mondiale di soluzioni per la connettività remota e la digitalizzazione dell’ambiente di lavoro, annuncia l’integrazione della propria tecnologia nei display professionali BRAVIA di Sony. Questa implementazione strategica è stata progettata per migliorare le funzionalità di manutenzione e di assistenza tecnica per i display professionali utilizzati in ambienti complessi come ristoranti, centri commerciali e aeroporti.

L’integrazione consente un accesso da remoto non presidiato e sicuro ai display professionali BRAVIA, permettendo a system integrator e fornitori di servizi di garantire assistenza immediata, riducendo al minimo i tempi di inattività e i costi di assistenza. Sviluppata in collaborazione con Sony, la nuova soluzione integrata consente il controllo completo dei display in modalità “Customer” e anche “Pro”, un aspetto fondamentale per i service provider. La funzionalità di accesso sicuro da remoto può essere facilmente implementata attraverso un pacchetto applicativo proprietario di Sony abbinato a funzionalità ‘always-on’ per garantire connessioni veloci e affidabili.

Alfredo Patron, Executive Vice President Business Development di TeamViewer, ha dichiarato: “Questa integrazione conferma TeamViewer come fornitore leader di soluzioni di connettività remota all’avanguardia, in particolare nel settore del digital signage e dei display commerciali. La scelta di Sony delle nostre soluzioni per l’accesso remoto sottolinea le nostre capacità in termini di sicurezza e affidabilità. Questa partnership consentirà a un significativo ecosistema di service provider di estendere ulteriormente l’efficienza delle loro attività e il valore che offrono al cliente finale“.

Thorsten Prsybyl, Head of European B2B Partnerships di Sony, ha dichiarato: “È un piacere per Sony dare il benvenuto a TeamViewer nella propria rete di partner. TeamViewer è un partner indispensabile per poter supportare i nostri clienti con una soluzione di monitoraggio e controllo potente e universale. Ora saremo in grado di supportare meglio i nostri numerosi clienti in possesso dei display BRAVIA e di soddisfare gli elevati standard che si aspettano da Sony“.