eVISO presenta le nuove soluzioni per la gestione energetica dei DATA CENTER

eVISO S.p.A. – società di tecnologia, quotata all’EGM, che opera nel settore dell’energia, del gas e della frutta – annuncia l’avvio di soluzioni integrate specificatamente pensate per i data center in Italia, un segmento infrastrutturale in forte espansione e al centro del DL Energia, che introduce il Procedimento Unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di data center, una misura che può rendere più fluido lo sviluppo di nuove infrastrutture e favorire gli investimenti.

Grazie alla piattaforma proprietaria di intelligenza artificiale e all’esperienza maturata nel monitoraggio energetico in ambito industriale, eVISO è in grado di offrire supporto completo alle società che stanno realizzando un data center nuovo o che stanno ampliando uno esistente, offrendo servizi quali stima della potenza necessaria, gestione dell’intero iter DSO (dalla richiesta di connessione al monitoraggio avanzato delle pratiche) fino al supporto per incrementi di potenza e alla fornitura energetica continuativa.

Sul fronte operativo, eVISO mette a disposizione strumenti avanzati di telemetria in tempo reale, reportistica dettagliata, alert automatici su anomalie o picchi di carico, analisi predittive per il capacity planning e dashboard personalizzate che consentono ai clienti un controllo diretto, semplice e immediato dei consumi. L’esperienza consolidata nella gestione di carichi critici, unita ad infrastrutture operative ridondate e monitoraggio continuo della continuità elettrica, garantisce ai Data Center un servizio progettato per la massima affidabilità. L’intero flusso energia-IT è coordinato tramite un unico desk, che integra procedure, dati e tecnologia, offrendo un modello di governance chiaro e trasparente.

Carlo Cigna, Chief Technology Product Officer di eVISO, ha commentato: “Il settore dei data center richiede oggi un paradigma di gestione energetica sempre più sofisticato. La piattaforma proprietaria di AI permette ad eVISO di affiancare gli operatori sul fronte della fornitura energetica, nel monitoraggio dei consumi, nella gestione dei dati e nell’integrazione tecnologica, aspetti oggi fondamentali per infrastrutture così energivore. Con eVISO, infrastrutture digitali ed energetiche dialogano in modo fluido, garantendo affidabilità e performance su scala industriale”.

Tra i progetti già avviati, eVISO sta supportando clienti nel Nord Est Italia nell’allestimento di nuovi Data Center, gestendo posa del contatore, aumento di potenza e tutto l’iter tecnico‑amministrativo collegato alla connessione in rete.

In un contesto in cui tempi autorizzativi, disponibilità di capacità di rete e pianificazione energetica rappresentano variabili fondamentali, la gestione strutturata dell’iter di connessione e del fabbisogno elettrico diventa un fattore abilitante per il rispetto delle tempistiche di investimento.