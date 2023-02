GeForce RTX Serie 40: disponibili nuovi laptop

Dopo il loro annuncio a gennaio, NVIDIA ha reso disponibili i laptop NVIDIA Studio con GPU GeForce RTX serie 40 ideati per i creator – a partire dallo Stealth 17 Studio di MSI e dal Razer Blade 18, entrambi dotati di potenti GPU GeForce RTX 4090 per laptop. Questi prodotti vengono lanciati insieme ai nuovi laptop GeForce RTX Serie 40, progettati per i gamer con prestazioni in grado di soddisfare i giocatori e i creator più esigenti, grazie alle partnership con ASUS, GIGABYTE e Lenovo.

Ecco alcune delle caratteristiche principali dei nuovi laptop GeForce RTX serie 40:

· Tre volte più efficienti dei laptop di punta della precedente generazione grazie all’architettura NVIDIA Ada Lovelace e alle tecnologie Max-Q di quinta generazione che accelerano i carichi di lavoro creativi per ottenere le massime prestazioni in una frazione di tempo. · Sono alimentati dalla potente tecnologia NVIDIA RTX, come il DLSS 3, che aumenta di due volte il frame rate. · Supportati dalla piattaforma NVIDIA Studio, i laptop Studio hanno accesso esclusivo agli strumenti e alle applicazioni per i creator – NVIDIA Omniverse, Canvas e Broadcast – e offrono immagini mozzafiato grazie al ray-tracing, in tutte le sue sfaccettature, e alle funzionalità AI che consentono di risparmiare tempo prezioso. Sia l’MSI Stealth 17 Studio che il Razer BLade 18 sono preinstallati con NVIDIA Broadcast.

· Godono dei regolari aggiornamenti (preinstallati) dei driver NVIDIA Studio: il driver di febbraio è disponibile per il download a partire da oggi.

Il driver Game Ready per i laptop con GeForce RTX 4090 e 4080 offre tanti aggiornamenti

In aggiunta, NVIDIA rilascia un nuovo GeForce Game Ready Driver che sblocca il pieno potenziale dei laptop GeForce RTX Serie 40, veloci ed efficienti, a partire dai modelli GeForce RTX 4090 e GeForce RTX 4080 lanciati oggi.

Questo driver supporta anche gli aggiornamenti DLSS per Hello Neighbor 2 e PERISH e l’aggiunta di NVIDIA Reflex a World of Warcraft.

I laptop GeForce RTX 4090 e 4080 pronti per il gioco

Le GPU GeForce RTX Serie 40, basate sulla rivoluzionaria architettura NVIDIA Ada Lovelace, arrivano sui laptop. I primi ad arrivare sono i modelli GeForce RTX 4090 e 4080.

Le recensioni dei laptop con GeForce RTX 4090 e 4080 confermano che si tratta dei laptop più veloci al mondo e consentono agli utenti di giocare con livelli di dettaglio e velocità finora impossibili, eseguendo carichi di lavoro creativi in una frazione di tempo, il tutto con un design sottile e leggero.

Hello Neighbor 2 e PERISH ricevono aggiornamenti DLSS; World of Warcraft ottiene il supporto di Reflex!

Consigliamo di scaricare il driver Game Ready a tutti i giocatori di GeForce RTX poiché include tante ottimizzazioni e il supporto al DLSS di NVIDIA per Hello Neighbor 2 e PERISH.

PERISH è in uscita e i giocatori di GeForce RTX possono accelerare le prestazioni con DLSS 3 e DLSS 2, migliorare l’azione con riflessi e ombre in ray-tracing e ridurre al minimo la latenza del sistema per una ripresa più reattiva possibile grazie a NVIDIA Reflex.

Il 17 febbraio, arriverà un nuovo aggiornamento per Hello Neighbor 2 portando il supporto per il DLSS 2, riflessi ray-tracing, ombre ray-tracing e illuminazione globale ray-tracing RTXGI, offrendo ai giocatori GeForce RTX la migliore esperienza di gioco.

Con questo driver i giocatori di World of Warcraft ottengono il supporto di NVIDIA Reflex, che offre la latenza più bassa e una migliore reattività.

Dopo il lancio dei nuovi laptop GeForce RTX Serie 40, altre novità e aggiornamenti Game Ready

Il Game Ready driver di NVIDIA aggiunge anche altre funzionalità, fra cui:

· Ottimizzazioni al day per Company of Heroes 3.

· L’aggiunta di impostazioni ottimali GeForce Experience per 5 nuovi titoli, tra cui:

o Dead Space

o Dual Universe

o Goat Simulator 3

o Paragon: The Overprime

o STALCRAFT

· Supporto per 10 nuovi display da gioco compatibili con G-SYNC:

o AOC PD32M

o ASUS XG32AQ

o ASUS XG27AQV

o IO-Data GCQ271HA

o Lenovo Y27-30

o LG 27GR950

o LG 45GR95QE

o MSI G321Q

o ViewSonic VX2781-2K-Pro/2

o ViewSonic VX2781-4K-Pro