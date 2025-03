HD331: il telefono per hotel next gen di Snom

Personalizzare l’esperienza degli ospiti e un’efficace integrazione di nuove tecnologie sono la chiave di volta della moderna gestione alberghiera. In questo contesto, la telefonia rappresenta il punto nevralgico di un’interazione efficiente con ospiti e personale.

Con il nuovo HD331, Snom presenta un telefono per hotel all’altezza di queste esigenze, e arricchisce la sua linea di prodotti per il settore dell’ospitalità con un nuovo elegante dispositivo. Sviluppato appositamente per rispondere alle necessità del moderno settore alberghiero, il nuovo telefono da camera combina il suo design accattivante e snello con funzioni avanzate, a vantaggio sia degli ospiti sia della direzione dell’hotel.

Dotazione all’avanguardia e priorità all’igiene

Il cuore dello Snom HD331 è la sua cornetta DECT cordless, che offre agli ospiti un’ampia libertà di movimento nel loro ambiente. Questa caratteristica unica è completata da un utilizzo intuitivo. Tramite un tasto di selezione rapida, l’ospite ha accesso diretto a tutte i principali servizi dell’hotel. Che si tratti della reception, del servizio in camera o della SPA, gli ospiti possono comunicare le loro richieste in modo rapido e semplice. L’ampio indicatore LED ottico per chiamate e messaggi garantisce una comunicazione visiva chiara e aumenta il comfort degli ospiti.

Grazie all’alimentazione PoE e alla connessione Gigabit Ethernet, il nuovo Snom HD331 si integra perfettamente nelle infrastrutture di rete gestite centralmente. Ciò semplifica non solo l’installazione e la manutenzione, ma rappresenta anche un investimento a prova di futuro. La gestione centralizzata di tutte le impostazioni del dispositivo riduce inoltre significativamente il carico amministrativo e consente alla direzione dell’hotel di concentrarsi su altri aspetti importanti dell’attività.

Infine, ma non meno importante, lo Snom HD331 può essere ampliato con un massimo di tre cordless DECT aggiuntivi di tipo HD3. Questa opzione è rilevante nelle strutture che offrono ai propri ospiti suite più spaziose. Le opzioni di etichettatura personalizzate dell’HD331 consentono inoltre un adattamento perfetto ai requisiti di branding specifici di ogni hotel.

Data l’attuale attenzione all’igiene, lo Snom HD331 stabilisce nuovi standard con il suo involucro antibatterico, arricchito con il principio attivo antibatterico inorganico Zeomic a base di argento e altri ioni, che prevengono la formazione di germi e facilitano la pulizia. Un aspetto fondamentale soprattutto in ambienti sensibili come le camere d’albergo.

Lo Snom HD331 nel contesto della moderna hôtellerie

L’hôtellerie moderna offre molto più che semplici posti letto. Gli ospiti si aspettano esperienze personalizzate, una comunicazione senza soluzione di continuità e il massimo livello di comfort. Lo Snom HD331 soddisfa queste esigenze sotto ogni punto di vista.

L’integrazione dello Snom HD331 nella rete dell’hotel consente agli hotel di offrire servizi e funzioni aggiuntivi, tra cui messaggi di benvenuto personalizzati, sveglie automatiche e la possibilità di controllare le funzioni della camera, come l’illuminazione e l’aria condizionata, tramite il telefono. In questo modo, il nuovo HD331 rappresenta un investimento nel futuro della comunicazione alberghiera: combina design all’avanguardia, utilizzo intuitivo e tecnologie innovative per creare un’esperienza ospite senza pari.

Oltre all’HD331 basato su IP, Snom offre per questo segmento anche una variante analogica, che eccelle anch’essa con una cornetta basata su DECT.

I due nuovi telefoni per hotel Snom HD331 e HD331A sono da subito disponibili presso i rivenditori specializzati.