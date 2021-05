IKOULA, player chiave nel mercato IaaS europeo, continua a innovare offrendo ai suoi clienti una versione ancora più potente e multiuso, chiamata Micro Server +.

Economico, facile da usare e con caratteristiche tecniche equivalenti ai server dedicati convenzionali, il Micro Server + si adatta perfettamente ad ambienti professionali di tutte le dimensioni.

Ora disponibile con 8 GB di memoria (RAM), una scheda SD da 32 GB per lo stoccaggio e compatibile con molte applicazioni “OneClick” preinstallate e disponibili in meno di 3 minuti – come WireGuard, Drupal, Apache o Grafana – l’ultimo nato in casa IKOULA può essere facilmente trasformato in una soluzione VPN professionale, ma anche in un server web o uno strumento di containerizzazione, e quindi adattarsi a tutti i tipi di progetti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Jules-Henri Gavetti, cofondatore di IKOULA: «Spesso percepito erroneamente come un puro server domestico, il Micro Server + nasconde la sua vera natura. Può essere un ottimo strumento per uso professionale quando è remoto in un datacenter. Scegliere di ospitare il suo micro server in remoto, significa trarre vantaggio dal sistema di sicurezza di un datacenter, da un team di supporto disponibile in ogni momento, ma soprattutto dall’alta disponibilità, da una rete elettrica professionale e da una larghezza di banda asincrona di 1Gbps. Inoltre, il suo minor consumo di energia è un altro vantaggio, rispetto a un server dedicato convenzionale, e può aiutare a ridurre l’impatto ecologico delle sue attività, che oggi è importante».