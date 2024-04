imagePRESS V: è record di vendite nella regione EMEA

Le serie imagePRESS V1350 e V900 hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento di grado A della certificazione Fogra, il che significa che sono capaci di offrire la più alta classe di qualità di stampa possibile in termini di fedeltà e coerenza del colore. Uniformità, risoluzione e applicazioni stampate hanno soddisfatto appieno gli standard del noto istituto di ricerca, grazie al server Canon PRISMAsync e ai server imagePRESS basati su tecnologia Fiery.

Serie imagePRESS V900: qualità di stampa e flessibilità

Con oltre 1.600 installazioni nella regione EMEA, la serie imagePRESS V900 è una delle più richieste, grazie all’ampia gamma di applicazioni stampabili su un unico dispositivo compatto. Disponibile in tre diversi modelli – V900, V800 e V700 – con velocità di stampa A4 nominale rispettivamente di 90 ppm, 80 ppm e 70 ppm, la serie è progettata per gli ambienti di produzione più dinamici e offre coerenza, alta qualità, versatilità e una vasta scelta di supporti.

La società danese Huuray ha investito in una imagePRESS V700 nell’estate 2023 per espandere la propria offerta di gift card personalizzate.

Dann Grønhøj, COO di Huuray, commenta, “L’interesse per le gift card fisiche è aumentato. Per soddisfare questa crescente domanda, avevamo bisogno di una stampante che fosse in grado di gestire l’incremento dei volumi di lavoro. In precedenza, potevamo stampare solo 15 gift card alla volta e il processo produttivo implicava troppi interventi manuali e inefficienze. Questo investimento tecnologico ha contribuito in modo significativo alla nostra crescita“, prosegue. “Solo due mesi dopo l’implementazione della nuova stampante, eravamo già in grado di consegnare le gift card a una base clienti sempre più estesa. Un risultato che non avremmo mai potuto ottenere con la nostra vecchia attrezzatura. Ciò che ci impressiona di più è la velocità: imagePRESS V700 stampa molto più rapidamente del nostro precedente sistema, facendoci risparmiare molto tempo. Siamo inoltre molto contenti della qualità e dell’elevata risoluzione, che si traduce in una migliore finitura delle gift card su un ampio ventaglio di supporti”.

Anche la Tipografia Carnicella, fornitore di servizi di stampa italiano a conduzione famigliare, ha sperimentato i vantaggi assicurati dal sistema in termini di qualità e flessibilità.

Andrea Carnicella, titolare dell’azienda, commenta: “Abbiamo investito su imagePRESS V900 perché garantisce una qualità di stampa e un’accuratezza eccellenti insieme a una maggiore efficienza produttiva, con tempi di inattività minimi. La nostra decisione è stata influenzata soprattutto dalla capacità del sistema di stampare su un’ampia varietà di substrati, raggiungendo una qualità pari a quella della stampa offset. Con l’aiuto di imagePRESS V900, vogliamo incrementare i volumi di produzione mensili, sfruttando la sua velocità e qualità per stampare lavori che, normalmente, avremmo affidato all’esterno o realizzato su uno dei nostri dispositivi offset“.

imagePRESS V1350: la scelta perfetta per l’elevata produttività

Con una produttività elevata e una velocità di ben 135 pagine A4 al minuto, la nostra stampante di punta imagePRESS V1350 ha superato le 120 installazioni nella regione EMEA, dal suo ingresso nel mercato a maggio 2023. Questo sistema è progettato per garantire grandi volumi di stampa e massima qualità nella produzione di applicazioni quali brochure, opuscoli, campagne pubblicitarie mailing di alto livello e packaging personalizzato.

Il fornitore di servizi di stampa italiano E. Lui Tipografia, tra i principali operatori nel mercato della stampa e dell’editoria, è sempre alla ricerca di dispositivi che possano assicurare stabilità e produttività.

Enrico Lui, Titolare della E. Lui Tipografia, commenta: “Diversamente da altre tecnologie di stampa mature, esiste ancora un ampio margine di sviluppo per la stampa digitale a colori. Secondo noi, Canon è il marchio che investe maggiormente in questa crescita, introducendo importanti aggiornamenti in ogni nuova generazione di macchine. ImagePRESS V1350 rappresenta un importante salto generazionale rispetto alla serie precedente“.

Davide Balladore, Marketing & Innovation Director DP&S di Canon Italia commenta:

“I nostri clienti hanno mostrato un crescente interesse per l’innovazione tecnologica e la versatilità dei due nuovi modelli della serie imagePRESS V. Allo stesso modo è stato apprezzato il percorso di evoluzione compiuto dall’intera serie e il nostro ampio portfolio di stampanti a foglio. Basata su una tecnologia brevettata, potente e comprovata, la serie consente ai fornitori di servizi di stampa di lavorare meglio, più velocemente e in modo sempre più diversificato per offrire prodotti di elevato valore. Siamo felici che l’intera serie imagePRESS V abbia ottenuto la certificazione Fogra e non abbiamo dubbi che gli stampatori commerciali e in-house, così come le divisioni marketing e i brand da loro serviti, possano beneficiare degli elevanti standard qualitativi confermati da questa certificazione”.

La serie imagePRESS V e altre stampanti Canon certificate Fogra saranno esposte a Drupa 2024 presso lo stand Canon.