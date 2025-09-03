JBL Grip: il nuovo speaker portatile, potente e resistente all’acqua

È arrivato JBL Grip, il nuovo speaker Bluetooth ultra-portatile pensato per accompagnarti ovunque. Compatto e sempre pronto all’uso, JBL Grip offre il suono JBL Pro, giochi di luce immersivi e protezione completa contro acqua e polvere (IP68). Qualunque sia la tua destinazione, qualunque sia il tuo ritmo, lui è sempre al tuo fianco.

JBL Grip è compatto, ma potente

JBL Grip sorprende con un suono potente grazie ai 16W di output e alla tecnologia AI Sound Boost, che ottimizza bassi profondi e potenti, senza alcuna distorsione. Per un’esperienza ancora più coinvolgente, puoi abbinarlo a un secondo speaker per un ascolto stereo, oppure connetterne diversi tramite Auracast. Ovunque tu vada, il nuovo speaker JBL è pronto a seguirti: il gancio integrato permette di fissarlo facilmente a uno zaino, una bici o anche ad un kayak. Progettato per resistere ad acqua, polvere e urti (IP68), ti accompagna in ogni avventura… senza pensieri.

Il design verticale lo rende ancora più maneggevole e, proprio per sottolineare la sua anima dinamica, anche il logo JBL è stato allineato in verticale. Puoi afferrarlo, appenderlo o posizionarlo dove preferisci. E per creare l’atmosfera giusta, sul pannello posteriore c’è una luce ambientale: con l’app JBL Portable puoi regolarne colore e intensità in base alla playlist del momento.

La batteria del JBL Grip assicura fino a 12 ore di riproduzione continua, con la possibilità di aggiungere altre 2 ore attivando la funzionalità Playtime Boost, che ottimizza le performance per un suono ancora più potente e cristallino.

Dichiarazioni

“Fin dal lancio di JBL Flip nel 2012, JBL si è affermata come leader nel mercato degli speaker portatili. Con il nuovo JBL Grip continuiamo ad andare oltre i confini, dimostrando che non ci fermiamo mai nel nostro impegno a offrire un audio straordinario a un prezzo accessibile. Siamo quindi entusiasti di annunciare Grip nella nostra gamma, confermando ancora una volta che esiste uno speaker JBL per ogni momento, ogni stato d’animo e ogni budget”, ha dichiarato Carsten Olesen, President of Consumer Audio at HARMAN.

Disponibilità di JBL Grip

JBL Grip è disponibile in sette colori, dai classici nero e bianco fino a viola, rosso, blu, camouflage e rosa, al prezzo di €99.99 su JBLstore.it e presso i rivenditori autorizzati.

Caratteristiche principali

Potente JBL Pro Sound

Tecnologia proprietaria AI Sound Boost che analizza la musica in tempo reale e ottimizza il driver dello speaker senza distorsioni

12 ore di autonomia, più altre 2 ore con funzionalità Playtime Boost

Auracast per abbinamento stereo e multi-speaker