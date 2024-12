L’Ascesa dei Robot nel Trading Forex: Come l’Automazione Sta Rivoluzionando i Mercati Finanziari

L’utilizzo delle intelligenze artificiali (AI) un po’ in tutti i settori ha decisamente cambiato le nostre vite. Da un paio d’anni non si sente parlare d’altro: dalle App degli smartphone alla medicina, dai semafori intelligenti ai robot della Boston Dynamics, le applicazioni di AI sembrano davvero illimitate. Eppure l’utilizzazione di AI è iniziata decine di anni fa, solo che recentemente ha avuto una spinta enorme e ha davvero catalizzato il processo di transizione in un’era post-rivoluzione industriale 4.0, che – diciamolo francamente – sarebbe stato inevitabile.

Il mondo della finanza non è immune al ciclone generato da AI, anzi si è adattato velocemente. È pur vero che i mercati finanziari e l’evoluzione dell’economia mondiale negli ultimi 20 anni hanno dimostrato di essere qualcosa di estremamente complesso. Il denaro si muove alla velocità della luce e l’occhio umano, anche il più attento e il più esperto, non potrebbe avere la situazione sotto controllo.

Il mercato più fluido al mondo è certamente il Forex: il Foreign Exchange Market, ossia il mercato dei cambi, è un mercato globale e decentralizzato per la negoziazione delle valute. Determina il prezzo di ciascuna valuta ed è tipicamente utilizzato per regolare i pagamenti tra valute e per coprire il rischio di cambio. Fattura più di 6000 miliardi di dollari al giorno: questa cifra da capogiro convincerebbe anche i non addetti ai lavori che vale la pena tuffarsi nel mondo del cambio valuta.

Come AI ha rivoluzionato i mercati finanziari

I forex robot sono programmi software che agiscono in tutto e per tutto come financial advisor, suggerendo strategie e muovendo denaro. Sono programmi software basati su algoritmi di AI, quindi imparano agendo. Molti trader oggi giorno utilizzano programmi software per individuare la nicchia di mercato che consenta loro di fare ”il grande colpo”. Il vantaggio di utilizzare i Forex Robot è che questi possono fare il lavoro del trader anche quando il trader non è davanti al suo computer. Un essere umano lavora, ma ha anche attività di svago; mangia, dorme, va fuori per un aperitivo, incontra i suoi amici, ecc. Mentre il trader quindi si dedica ad altre attività, il programma software continua ininterrottamente a fare trading. E lo fa con competenza e senza sosta. Può analizzare contemporaneamente diversi mercati, investire denaro, controllare e agire, a seconda di come è stato programmato.

Esistono diversi programmi che agiscono come Forex Robot oggigiorno, da quelli gratuiti a quelli a pagamento. Sempre più programmatori si dedicano alla scrittura di programmi che facciano trading, quindi la concorrenza sta salendo anche in questo settore. Sicuramente, questi Forex Robot forniscono un aiuto: sono efficienti e l’errore umano è ridotto al minimo. Ma sono davvero affidabili?

Forex Robot come financial advisor

Delle intelligenze artificiali si dice stiano rivoluzionando il mondo al punto che molti mestieri e professioni scompariranno. Questo è vero, ma fino a un certo punto. Come in tutte le fasi di grossi cambiamenti, per ogni professione che scompare ne compaiono altre nuove. Servono figure altamente specializzate, programmatori esperti, esperti di finanza e di mercati a livello globale. Una macchina può fornire un aiuto e velocizzare un procedimento, ma non può – per lo meno non fino ad ora – sostituire in tutto e per tutto la mente umana. L’ottimizzazione di un processo sta proprio nel connubio perfetto uomo-macchina. Nel caso specifico, il Forex Robot sicuramente aiuta e velocizza, ma la decisione finale del trader è poi quella che conta.

La limitazione e critica più grande mossa ai Forex Robot è proprio quella che, nonostante le buone performance, basano i calcoli statistici su dati del passato (qui per passato si intende anche ciò che si è verificato poche ore fa), quindi non possono fare previsioni future credibili su dove massimizzare il guadagno.

Ma si va sempre avanti e c’è ancora un ampio margine per il miglioramento di questi programmi.