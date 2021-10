Lenovo con Legion punta al mercato del gaming

Lenovo, Electronic Arts e Respawn Entertainment annunciano che Lenovo Legion continuerà ad offrire esperienze sensazionali ai concorrenti di Apex Legends Global Series eSport, portando la partnership ufficiale per gli strumenti di gioco al livello successivo.

Come primo produttore di PC al mondo, Lenovo si impegna a fornire attrezzature ad alte prestazioni per esperienze di gioco competitive di alto livello. Il brand fornirà più di 400 PC Lenovo Legion ad alte prestazioni con monitor di gioco a tutti gli Apex Legends Global Series Majors – permettendo ai top player di giocare con alcune delle migliori attrezzature di gioco.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Emily Ketchen, CMO e Vicepresidente di Intelligent Devices Group, Lenovo: «La popolarità degli eSport sta salendo alle stelle, diventando sempre più inclusiva con un numero maggiore di giocatori che formano le squadre – facendo crescere così la sua fan base mondiale che supera i 474 milioni di spettatori totali. L’attenzione verso questo settore è alta, la competitività degli eSport è un tema che attira/richiama lo sguardo di molti. Questa disciplina è diventata oggi un fenomeno culturale duraturo e senza confini. Il futuro degli eSport globali sarà alimentato da dispositivi di gioco sempre più sofisticati e coinvolgenti, come la nostra linea premium Lenovo Legion che può supportare con successo le abilità di un giocatore e aiutarlo a vincere. Ecco perché siamo entusiasti di essere ancora una volta il PC e il monitor ufficiale di Apex Legends Global Series».

Oltre ad ottenere il riconoscimento del marchio, la partnership punta anche a raccogliere le esperienze degli utenti dai giocatori d’élite che utilizzano device della gamma Lenovo Legion quando sono sotto pressione. Questi input saranno successivamente combinati con gli insight generati dagli acquisiti, dai suggerimenti degli influencer e dalla community di gioco Lenovo Legion. Successivamente, i dati raccolti verranno trasmessi agli ingegneri, ai progettisti e ai team di user experience Lenovo per contribuire ad offrire dispositivi di futura generazione più avanzati e ad alte prestazioni.

Lenovo Legion T730

Progettata per aiutare ad eliminare il calore, la torre Lenovo Legion T730 funge da straordinaria centrale elettrica con processori Intel Core i7 overclocked e GPU NVIDIA GeForce RTX 2070 sovralimentate, tutte raffreddate in modo ottimale tramite Lenovo Coldfront 2.0 con Liquid Cooling. La torre Lenovo Legion è abbinata a un display esterno alimentato dalla frequenza di aggiornamento più veloce nel mondo degli eSport estremi per 360Hz gameplay. il Lenovo Legion Y25g-30 IPS monitor da gioco offre risposte quasi istantanee durante la battaglia, grazie alle tecnologie NVIDIA G-SYNC e NVIDIA Reflex. Il monitor è ideato per aiutare a prevenire lo screen-tearing e motion blur, così come a proiettare immagini nitide ed esaltare i dettagli durante il gioco competitivo quando la vittoria può dipendere da una manciata di secondi.

La stagione di competizioni si è aperta lo scorso 16 ottobre con la Split One della Pro League, e proseguirà fino alla serie finale del campionato a luglio 2022, coincidente con la chiusura della partnership