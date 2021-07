Lenovo presenta la nuova generazione della famiglia entry-level di workstation desktop, ThinkStation P350 Tower, nei formati SFF (Small Form Factor) e Tiny. Questo trio di workstation introduce un avanzamento tecnologico, infatti ciascun modello supporta l’interfaccia PCIe di quarta generazione per l’accesso rapido alle più innovative tecnologie storage, e soluzioni grafiche avanzate. Questa nuova generazione di workstation desktop rappresenta l’offerta entry-level più potente di Lenovo, con una scelta ampia di soluzioni per le dimensioni adattabili a diversi settori per differenti flussi di lavoro. Dall’ingegneria all’architettura alla finanza, dall’istruzione superiore per lo studio delle discipline STEM fino alla medicina, queste nuove workstation desktop offrono versatilità, flessibilità e prestazioni certificate ISV nella dimensione più adatta alle specifiche esigenze degli utenti e degli ambienti di lavoro.

Basate sui più recenti processori Intel Core o Xeon ad alte prestazioni con supporto fino ai processori Intel Core o Intel Xeon W di undicesima generazione, le ThinkStation P350 Tower e SFF sono progettate per attività mission-critical che richiedono alta affidabilità e prestazioni elevate. Sia i formati Tower sia SFF offrono una grafica di livello professionale NVIDIA RTX, con la versione Tower che può supportare fino alla scheda grafica NVIDIA RTX A5000. Oltre all’alimentatore da 500 W, lo chassis Tower integra la nuova opzione PSU da 750 W, che garantisce agli utenti di GPU di fascia alta la potenza necessaria per affrontare flussi di lavoro più intensi. La ThinkStation P350 Tiny è la più piccola workstation del settore con ingombro da meno di 1L senza compromessi sulle performance, nonostante presenti un form factor più piccolo del 96% rispetto a un desktop tradizionale. Equipaggiata con processori Intel Core di undicesima generazione, è particolarmente indicata per soluzioni OEM e può essere utilizzata come workstation host in remoto con prestazioni simili a quelle locali.