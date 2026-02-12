LG Gallery+ porta nuove esperienze artistiche sui TV Smart LG

LG Electronics arricchisce ulteriormente l’offerta di opere d’arte su LG Gallery+¹ grazie alla partnership con Sedition, la piattaforma online di opere d’arte digitale in tiratura limitata di artisti contemporanei. arricchisce ulteriormente¹ grazie alla partnership con

Grazie a questa collaborazione, LG Gallery+, il servizio di curatela visiva per Smart TV LG che offre già una libreria di oltre 5.000 contenuti, espande ulteriormente il proprio ventaglio di contenuti, diventando il punto di riferimento per chi, ogni giorno, vuole aggiungere un tocco personale e dinamico alla propria casa.

Sedition collabora con istituzioni culturali e con artisti contemporanei internazionali per creare opere digitali ottimizzate per la visualizzazione su schermo, spaziando dalla fotografia all’arte generativa. Questo approccio è in linea con la visione di LG Gallery+ di trasformare il televisore in una raffinata tela digitale.

L’integrazione di Sedition su Gallery+ darà accesso a oltre 300 opere digitali esclusive, tra cui i lavori di artisti di primo piano come:

SARES, figura emergente le cui creazioni fondono estetica classica e tecnologia d'avanguardia. La sua serie esclusiva per Gallery+, Vertigo, cattura momenti di intenso cambiamento attraverso una raffinata combinazione di arte generativa basata su intelligenza artificiale, dati biometrici e strutture matematiche complesse;

Diego Castro (M.O.N.O.M.O), artista di computer grafica e intelligenza artificiale noto per le sue creazioni digitali futuristiche e ispirate al biologico. La sua serie Synthesized Nature, sculture digitali che esplorano la soglia tra il regno tecnologico e il mondo organico, invita lo spettatore a vivere luce, forma e ritmo come presenze vive;

Mat Collishaw, una delle figure più influenti dell'arte contemporanea britannica, che ha creato opere come Burning Flower e The End of Innocence.

Mark Titchner, vincitore del Premio Turner, la cui opera The World Isn't Working utilizza un motivo che riproduce una vetrata per mettere in scena una condanna pragmatica e senza sentimentalismi delle carenze collettive dell'umanità;

StudioScheele che, con l'opera Figures of Light, esplora l'interazione tra luce e danza attraverso quattro coinvolgenti video che fondono elementi di balletto classico con tecnologie digitali avanzate;

che. con l’opera esplora l’interazione tra luce e danza attraverso quattro coinvolgenti video che fondono elementi di balletto classico con tecnologie digitali avanzate; Lindsay Kokoska, fondatrice di Infinite Mantra Art Studio, la cui arte sfrutta processi digitali moderni e immagini surreali per indagare temi come coscienza, meditazione e altre dimensioni.

La vasta offerta di contenuti di LG Gallery+, combinata con la funzione che abbina le immagini alla musica, permette di creare sempre l’atmosfera giusta: dal relax fino ai momenti di convivialità, consentendo agli utenti di scegliere tra tracce selezionate o playlist personali riproducibili via Bluetooth.

“Sedition su LG Gallery+ offre un’esperienza di arte digitale coinvolgente e curata, completa di opere esclusive che non si trovano su nessun’altra piattaforma”, ha dichiarato Dyl Blaquiere, CEO di Sedition. “La nostra collaborazione con LG rappresenta una straordinaria opportunità per gli artisti di raggiungere un nuovo pubblico e offre agli utenti LG Smart TV un nuovo modo di godere e interagire con il meglio dell’arte contemporanea.”

"LG Gallery+ incarna la nostra visione del futuro dei display domestici: uno spazio in cui tecnologia, arte ed espressione personale convergono in modo fluido", ha affermato Chris Jo, Head of the webOS Platform Business Center presso LG Media Entertainment Solution Company. "Al centro di LG Gallery+ ci sono le partnership con aziende leader e artisti visionari, che consentono agli utenti di curare collezioni esistenti o crearne di proprie grazie alle nostre funzionalità integrate. Sedition è in una posizione unica per contribuire a trasformare il TV in una tela viva, che celebri l'innovazione e lo stile di vita individuale."

1 Disponibile su LG Smart TV con sistema operativo webOS 25 e versioni successive