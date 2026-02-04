Solutions Beyond Displays: il concept di LG prende vita a ISE 2026

LG Electronics (LG) presenta un’ampia gamma di soluzioni B2B su misura in occasione di ISE (Integrated Systems Europe) 2026, la più grande fiera europea dedicata al mondo delle tecnologie audio video, in programma a Barcellona da oggi fino al 6 febbraio. Ispirandosi al concept “Solutions Beyond Displays”, LG accoglie i visitatori alla scoperta delle più avanzate soluzioni integrate di digital signage per rendere innovativi e altamente personalizzati gli ambienti commerciali, hospitality e corporate.

All’interno dello stand, che si estende per oltre 1.000 metri quadrati, LG ha riprodotto diverse aree per mostrare la versatilità delle proprie soluzioni di digital signage per ciascun ambito di applicazione. In particolare, lo stand include le seguenti aree:

Hotel Zone che espone soluzioni complete per il settore hospitality, pensate per migliorare l’esperienza degli ospiti e offrire agli operatori del settore strumenti di gestione avanzati per supportare le attività quotidiane;

che espone soluzioni complete per il settore hospitality, pensate per migliorare l’esperienza degli ospiti e offrire agli operatori del settore strumenti di gestione avanzati per supportare le attività quotidiane; Control Room Zone che ospita LG Shield, il software di sicurezza integrato di LG che garantisce stabilità operativa e protezione da minacce esterne;

che ospita LG Shield, il software di sicurezza integrato di LG che garantisce stabilità operativa e protezione da minacce esterne; Learning Zone che mostra alcuni scenari educativi sulla lavagna interattiva LG CreateBoard, provvista di funzionalità AI in grado di supportare diverse metodologie didattiche;

che mostra alcuni scenari educativi sulla lavagna interattiva LG CreateBoard, provvista di funzionalità AI in grado di supportare diverse metodologie didattiche; Drive-Thru Zone che presenta soluzioni display ad alta luminosità progettate per l’utilizzo all’aperto grazie alla resistenza agli agenti atmosferici e agli urti;

che presenta soluzioni display ad alta luminosità progettate per l’utilizzo all’aperto grazie alla resistenza agli agenti atmosferici e agli urti; Retail Zone che ospita numerose soluzioni hardware e software per rivoluzionare le esperienze retail.

Esperienze retail immersive grazie a soluzioni software integrate

In particolare, all’interno della Retail Zone, LG espone un portafoglio completo di soluzioni software basate su LG Business Cloud, mostrando la loro applicazione concreta in spazi dedicati ad alcuni partner tra cui prestigiosi brand internazionali del mondo beauty, food ed entertainment.

Tra i partner principali figurano THE WHOO, brand di skincare luxury di LG H&H, azienda di beni di consumo di LG Group, affermatosi a livello globale grazie alla Royal Beauty Science; Paris Baguette, marchio di bakery con circa 3.400 punti vendita in Corea e oltre 700 store in 15 Paesi; Aurora World, azienda specializzata in giocattoli e contenuti character-based, diventata nota grazie al brand Palm Pals; Boksoondoga, marchio pioniere nell’espansione internazionale del tradizionale vino di riso coreano makgeolli; Samyang Foods, creatore del fenomeno globale di instant food Buldak; e la Korea Tourism Organization, ente che promuove il turismo in Corea.

L’area espositiva, progettata come un vero spazio retail, consente ai visitatori di interagire con un’ampia gamma di soluzioni tecnologiche LG, tra cui gli schermi portatili StanbyME e Swing, i chioschi digitali LG Kiosk, i display Transparent OLED ed E-Paper. Completano l’offerta, le soluzioni software LG ConnectedCare, LG SuperSign e LG SoundCast, elementi chiave dell’ecosistema LG Business Cloud.

In particolare, all’interno dell’area THE WHOO, i visitatori possono scoprire LG ConnectedCare, il software che permette di gestire in maniera centralizzata i dispositivi di digital signage presenti su più punti vendita, monitorando i consumi energetici e offrendo funzionalità predittive per la gestione integrata all’interno di grandi catene retail.

L’area Paris Baguette mostra invece il funzionamento di LG SoundCast, una soluzione che permette di sincronizzare i contenuti dei display signage con gli smartphone dei visitatori mostrando loro promozioni personalizzate, la disponibilità dei prodotti e i dettagli dell’ordine dopo l’acquisto.

Infine nella zona dedicata al brand Palm Pals, viene invece mostrata la versatilità del software LG SuperSign per la creazione e la distribuzione di contenuti testuali e visivi sui display instore: grazie ai contenuti creati con strumenti integrati di IA generativa, anche le piccole imprese possono realizzare materiali promozionali di alta qualità a costi contenuti.

Nuovo LG MAGNIT ultra HD ed E-Paper a basso consumo

All’interno dello stand, LG esporrà inoltre il nuovo display della gamma LG MAGNIT, serie LMPB, e lo straordinario display LG E-Paper, un display ultrasottile progettato per ridurre al minimo il consumo energetico.

Il trattamento nero frontale di LG MAGNIT garantisce immagini vivide e realistiche, con colori uniformi su un ampio angolo di visione e una riproduzione accurata anche nelle scene più scure.

Il design modulare assicura un’elevata scalabilità: i cabinet LED possono infatti essere assemblati in base alla dimensione e al formato necessari, mentre il sistema brevettato di allineamento frontale dei cabinet semplifica notevolmente l’installazione.

Cabinet e controller possono essere posizionati fino a 10 chilometri di distanza l’uno dall’altro, semplicemente utilizzando una cablatura in fibra ottica, mentre l’impiego di materiali ignifughi contribuisce a renderlo una soluzione più sicura anche nei contesti di applicazione che richiedono standard di sicurezza molto rigidi.

Una delle caratteristiche distintive del nuovo modello di LG MAGNIT è la tecnologia Line to Dot (LTD), che migliora la stabilità operativa. A differenza dei sistemi tradizionali, in cui un pixel difettoso può compromettere un’intera riga di riproduzione, infatti, la tecnologia LTD lo isola automaticamente rispetto al resto dello schermo, riducendone la visibilità e garantendo una migliore esperienza di visione.

LG E-Paper è invece un e-ink display a colori a bassissimo consumo energetico: grazie alla sua texture sottilissima, simile a quella della carta, alla batteria integrata e alla connettività wireless, è ideale per digitalizzare poster, menù e comunicazioni commerciali di ogni tipo, offrendo incredibile flessibilità nella gestione dei contenuti e versatilità di installazione.

All’ingresso dello stand, una suggestiva installazione di LED accoglie i visitatori con un’esperienza immersiva e coinvolgente. Ispirata ad Arirang, celebre canzone popolare coreana, l’installazione reinterpreta il paesaggio notturno di Seul in chiave contemporanea, fondendo tradizione culturale e innovazione tecnologica.

L’installazione è composta da una torre LED di 4,2 x 5,6 metri, e da un LED mesh trasparente (T-Mesh) di 52,5 metri, integrati in una struttura leggera e flessibile che si muove ritmicamente in verticale.

“Stiamo ridefinendo gli spazi commerciali attraverso ecosistemi integrati che vanno oltre l’hardware”, ha dichiarato Park Hyoung-sei, Presidente di LG Media Entertainment Solution Company. “Rafforzando costantemente le nostre soluzioni software e tecnologiche, consolidiamo la leadership globale nei display professionali, offrendo valore per sostenere la crescita dei nostri partner”.

Per esplorare virtualmente lo stand “Solutions Beyond Displays”, consultare il sito dedicato, che offre un’anteprima delle aree espositive, informazioni dettagliate sui prodotti e la registrazione gratuita all’evento.