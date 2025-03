LG gram 2025: la serie di notebook dotata di AI arriva in Italia

LG Electronics (LG) introduce in Italia i nuovi LG gram 2025, i primi laptop di LG dotati di Intelligenza Artificiale (IA); la gamma comprende LG gram Pro, LG gram AI, LG gram e LG gram Book.

La nuova linea di laptop offre prestazioni eccellenti, funzionalità avanzate e un’esperienza utente ottimizzata mantenendo l’iconico design sottile e leggero della serie.

Maggiore produttività e personalizzazione grazie a gram AI

L’introduzione di gram AI nei nuovi LG gram 2025, ridefinisce l’interazione dell’utente con il laptop offrendo un’esperienza smart, sicura e personalizzabile.

gram AI combina infatti una soluzione ibrida di IA in cloud e in locale che migliora in modo significativo la produttività offrendo contenuti personalizzati e un’esperienza intuitiva e in continua evoluzione che si adatta alle esigenze degli utenti.

gram chat On-Device utilizza l’IA per elaborare e analizzare i dati a livello locale senza necessità di connessione a internet, mentre gram chat Cloud offre un comodo accesso ai servizi IA basati su cloud per fornire risposte approfondite basate sui dati online; gram chat Cloud offre il servizio GPT-4o gratuitamente per il primo anno.

gram chat On-Device utilizza un modello linguistico che consente un’elaborazione locale rapida e sicura per offrire risposte pertinenti e semplificare la gestione del dispositivo. Tra le funzionalità principali c’è il Time Travel, che consente di recuperare rapidamente e facilmente pagine web, documenti, video e file audio.

Allo stesso tempo, gram chat Cloud sfrutta numerosi set di database sul web per rispondere in modo dettagliato e completo alle richieste degli utenti e si integra con Google Workspace e Microsoft 365, per una gestione ottimizzata degli impegni, creare documenti e inviare e ricevere e-mail in modo più efficiente. Queste nuove funzionalità sono disponibili sui modelli LG gram AI (serie Z90TL) e LG gram Pro (serie Z90TP).

I modelli di punta della linea LG gram 2025

I nuovi LG gram AI (serie Z90TL) disponibili nelle versioni da 16 pollici e da 17 pollici, sono caratterizzati da schermo IPS (2560×1600) con rivestimento antiriflesso. Questi modelli sono i primi laptop LG a integrare Copilot+ e, grazie al processore Intel Core Serie 2 (Lunar Lake) che assicura un’unità di elaborazione neurale (NPU) fino a 47 TOPS, assicurano una semplificazione del lavoro e un aumento della produttività e della creatività. LG gram Pro (serie Z90TP) disponibile nel formato da 16 pollici con schermo OLED (2880×1800), è il laptop dotato di gram AI pensato per la produttività in movimento grazie al suo peso ultraleggero di 1.1 kg e al design sottile di soli 1,3 cm, ma anche resistente (certificato MIL-STD-810H), con una batteria a lunga durata da 77Wh. LG gram Pro è dotato del processore Intel Core Ultra 7 (Arrow Lake) che garantisce una maggiore potenza di calcolo e un miglioramento dell’elaborazione grafica, offrendo prestazioni eccezionali a tutto tondo e dando priorità alle funzionalità base del PC.

Nuovi modelli per andare incontro alle esigenze degli utenti

Per ampliare la propria gamma 2025, LG presenta due nuove serie entry-level, con processore Intel Core i5-1334U, che mantengono le caratteristiche distintive di LG gram a un prezzo accessibile: LG gram (14Z90RU) e LG gram Book (15U50T).

LG gram è caratterizzato dall’inconfondibile leggerezza e portabilità della serie, con uno schermo IPS (1920×1200) da 14”, solamente 999 grammi di peso e batteria da 72Wh.

LG gram Book si distingue per il display da 15,6 pollici Full HD (1920×1080), opzioni di archiviazione espandibili, una webcam HD da 720p con privacy shutter e un design sottile e leggero per garantire portabilità ovunque.

Connettività senza limiti

Tutti i nuovi laptop gram supportano gram Link 2.0 che facilita la connettività dei dispositivi senza soluzione di continuità tra i diversi sistemi operativi, consentendo agli utenti di condividere facilmente contenuti e trasferire i file con una vasta gamma di device, compresi smartphone con sistema iOS e Android. Questa funzionalità consente di gestire telefonate in arrivo direttamente sui loro laptop gram, riducendo al minimo le interruzioni del flusso di lavoro.

Disponibilità dei nuovi LG gram 2025

LG gram Book è già disponibile su LG Online Shop e nei migliori negozi di elettronica di consumo al prezzo consigliato al pubblico di 769 euro.

Il modello LG gram Pro 16Z90TP-K.AD88D e il modello LG gram AI 17Z90TL-G.AU88D sono disponibili in preordine su LG Online Shop con il 10% di sconto sul prezzo di lancio di 2.149 euro per LG gram Pro e di 1.999 euro per LG gram AI.

Tutti gli altri modelli LG gram 2025 (16Z90TP-K.AA78D, 17Z90TL-G.AU75D, 16Z90TL-G.AU78D, 14Z90RU-G.AA58D) saranno disponibili a partire da fine marzo su LG Online Shop e nei migliori negozi di elettronica.