Netgear presenta il nuovo ripetitore mesh WiFi 6 EAX12

NETGEAR espande la sua gamma di Ripetitori Mesh WiFi 6 con Mesh Extender AX1600 4-Stream WiFi 6 (EAX12): la soluzione perfetta se si cerca un modo pratico, efficace e immediato per estendere il WiFi domestico, coprendo al meglio gli spazi abitativi, ed evitando connessioni assenti o deboli.

Compatibile con i router più recenti dell’attuale generazione e di quella precedente, di qualsiasi operatore, EAX12 crea una potente e unica rete mesh WiFi 6 che raggiunge ogni angolo della casa.

Con l’app Nighthawk, inoltre, la configurazione è ancora più semplice. Basta collegare EAX12, stabilire il collegamento e, premendo un solo pulsante, il WiFi Nighthawk Mesh viene configurato in pochi minuti.

EAX12 va ad aggiungersi all’ampia gamma di extender Mesh Nighthawk di Netgear che l’azienda americana di networking ha lanciato – per prima – sul mercato.

La famiglia Nighthawk Mesh comprende, oltra al nuovo EAX12, i modelli EAX20, EAX80 e EAX15 ognuno con caratteristiche diverse per andare incontro a tutte le esigenze. Tutti i ripetitori AX Mesh creano un’unica e potente rete, il che vuol dire che ci si può muovere da un punto all’altro della casa senza mai perdere il segnale e senza la necessità di dover cambiare la rete.

Tutto questo anche grazie anche allo Smart Roaming permette di connettere in modo intelligente i dispositivi mobili alla rete WiFi più performante, mentre ci si muove all’interno dell’abitazione, garantendo così uno streaming video 4K ottimizzato, la navigazione sul Web e molti altri importanti vantaggi.

Gli extender Nighthawk Mesh combinano poi i vantaggi della tecnologia Mesh Tri-Band offrendo copertura e velocità, e favorendo un’altissima capacità di gestione dei molti dispositivi connessi, grazie allo standard WiFi 6.

WiFi 6 rappresenta in questo senso sul mercato la tecnologia attualmente più veloce, grazie ad una capacità 4 volte superiore rispetto allo standard WiFi 5. Permette, inoltre, di connettere anche 40 dispositivi contemporaneamente senza un calo delle performance, favorendo il risparmio del livello di batteria dei device collegati.

EAX15 – MESH RIPETITORE WIFI 6 A 4-STREAM CON PRESA A MURO

Il ripetitore AX1800 dal design elegante che si adatta a tutti gli ambienti. Basta inserirlo nella presa elettrica, scaricare l’app Nighthawk, accenderlo e seguire i passaggi per una rapida configurazione. È dotato di una porta ethernet a cui collegare via cavo SmartTV, decoder, stampante e altro ancora.

EAX20 – MESH RIPETITORE WIFI 6 A 4-STREAM – DESKTOP

Garantisce un’esperienza di connessione domestica eccezionale e l’estensione della copertura WiFi in ogni angolo della casa, con velocità fino a 1,8 Gbps. Ideale per case di dimensioni medio-piccole.

EAX80 – MESH RIPETITORE WIFI 6 A 8-STREAM

Grazie al WiFi a 8 stream, offre una larghezza di banda disponibile maggiore e una congestione del traffico dati più bassa per tutti i dispositivi connessi alla rete WiFi. Per questo motivo rappresenta la soluzione ideale per le case di medie dimensioni.

Con il nuovo EAX12, Netgear continua a rappresentare un importante punto di riferimento per il mercato di settore, offrendo prodotti e servizi premium dalle prestazioni eccellenti: sicuri, affidabili, convenienti e facili da usare.