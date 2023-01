Nuovo SSD Micron per i carichi di lavoro più impegnativi nei data center

Micron Technology ha annunciato che l’unità SSD Micron 9400 NVMe è prodotta in serie e immediatamente disponibile presso i partner di canale e i clienti OEM globali per l’utilizzo nei server che richiedono i massimi livelli di prestazioni nell’archiviazione. Micron 9400 è progettato per gestire i carichi di lavoro più impegnativi dei data center, in particolare nelle applicazioni di addestramento dell’intelligenza artificiale (IA), di machine learning (ML) e di calcolo ad alte prestazioni (HPC). L’unità offre una capacità di archiviazione di 30,72 terabyte (TB) leader del settore con prestazioni superiori rispetto alla concorrenza e un miglioramento del 77% delle operazioni di input/output al secondo (IOPS). L’unità Micron 9400 è l’unità U.3 PCIe Gen4 per data center più veloce al mondo e offre una latenza costantemente bassa a tutti i punti di capacità.

La capacità più elevata del settore di 30 TB massimizza la densità di archiviazione

L’SSD di Micron 9400 ha una capacità di 30 TB: è la più elevata del settore ed è il doppio della capacità massima dell’SSD NVMe Micron della precedente generazione. Un server standard a due rack da 24 unità con 30,72 TB di unità SSD Micron 9400 offre uno spazio di archiviazione totale di 737 TB per server. Raddoppiando la capacità per SSD, Micron consente alle aziende di archiviare la stessa quantità di dati nella metà dei server.

In questo modo si ottimizzano le risorse e i budget IT, recuperando spazio prezioso nei rack e riducendo i costi di manutenzione e il tempo necessario per gestire l’hardware, liberando i team IT per l’innovazione. L’estrema capacità è stata progettata per gestire carichi di lavoro moderni e ad alta intensità di dati, offrendo al contempo la possibilità di scalare in base alle esigenze.

Le prestazioni di archiviazione leader eccellono in una serie di ambienti, dall’IA al cloud

L’unità SSD Micron 9400 stabilisce un nuovo standard di prestazioni per lo storage PCIe Gen4, offrendo 1,6 milioni di IOPS per letture casuali 4K al 100%.

La capacità e le prestazioni di Micron 9400 consentono di ottenere dataset più grandi e di accelerare l’epoch time, ovvero il numero totale di iterazioni di dati in un ciclo per l’addestramento di modelli di machine learning che consente un utilizzo più efficiente delle unità di elaborazione grafica (GPU).

Mentre molte unità SSD sono progettate per applicazioni di pura lettura o scrittura, Micron 9400 è stata progettata tenendo conto delle applicazioni reali. I carichi di lavoro misti sono prevalenti in molte applicazioni dei data center, tra cui il caching, l’elaborazione delle transazioni online, il trading ad alta frequenza, l’intelligenza artificiale e i database incentrati sulle prestazioni che richiedono prestazioni estreme.

Per i carichi di lavoro misti di lettura e scrittura, Micron 9400 supera anche la concorrenza fornendo:

· 71% di IOPS in più per carichi di lavoro al 90% in lettura e al 10% in scrittura, superando 1 milione di IOPS4

· 69% di IOPS in più per carichi di lavoro al 70% in lettura e al 30% in scrittura, superando 940.000 IOPS4

Negli scenari di test, l’SSD Micron 9400 ha primeggiato nelle prestazioni con carichi di lavoro misti rispetto alle SSD NVMe ad alte prestazioni della concorrenza.

I risultati mostrano:

· Per RocksDB, un database di archiviazione rinomato per le alte elevate prestazioni e utilizzato per applicazioni sensibili alla latenza e all’utente, come il rilevamento dello spam o l’archiviazione della cronologia dei visualizzatori, il 9400 ha fornito prestazioni fino al 23% superiori e una reattività del carico di lavoro fino al 34% superiore

· Per Aerospike Database, un database NoSQL open-source ottimizzato per l’archiviazione flash, Micron 9400 ha dimostrato prestazioni di picco fino a 2,1 volte superiori e una reattività superiore. Aerospike Database è alla base di applicazioni web fondamentali dal punto di vista temporale, come il rilevamento delle frodi, i motori di raccomandazione, l’elaborazione dei pagamenti in tempo reale e la compravendita di titoli azionari: ciò significa che il 9400 è in grado di fornire risultati più rapidi per questi casi d’uso sensibili al fattore tempo

· Per NVIDIA Magnum IO GPUDirect Storage, che consente un percorso di trasferimento dati ad accesso diretto alla memoria tra la memoria della GPU e lo storage, Micron 9400 ha battuto la concorrenza offrendo prestazioni migliori del 25% in un sistema con attività di calcolo impegnative, un miglioramento fondamentale per gli ambienti di intelligenza artificiale

· Per le architetture cloud multi-tenant, Micron 9400 offre prestazioni complessive più che doppie rispetto a quelle di un’unità SSD ad alte prestazioni della concorrenza e tempi di risposta fino al 62% migliori

Il miglioramento dell’efficienza energetica riduce l’impatto ambientale

Una considerazione importante per gli operatori dei data center è la combinazione di prestazioni dei carichi di lavoro e quantità di energia consumata. Una maggiore efficienza energetica significa una maggiore velocità effettiva per l’energia consumata per completare il lavoro. Il 77% in più di IOPS per watt di Micron 9400 riduce il consumo di energia e quindi le spese operative, l’impronta di carbonio e l’impatto ambientale.

Diverse capacità offrono alle aziende un’implementazione flessibile

L’SSD di Micron 9400 è disponibile in un fattore di forma U.3 che è retrocompatibile con i socket U.2 ed è disponibile in capacità che vanno da 6,4 TB a 30,72 TB. Queste opzioni offrono agli operatori dei data center la flessibilità di implementare l’archiviazione più efficiente dal punto di vista energetico, abbinando ai carichi di lavoro la giusta combinazione di prestazioni, capacità e resistenza.7 Questa versatile SSD è costruita per gestire carichi di lavoro fondamentali sia in server farm on-premise che in un’infrastruttura cloud condivisa multi-tenant e può essere implementata in modo flessibile in progetti hyperscale, cloud, data center, OEM e system integrator. Per maggiori informazioni, visita il sito micron.com/9400.