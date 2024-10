Party speaker PS-921: musica per le vostre orecchie!

Il periodo natalizio, si sa, è uno dei preferiti di tutti noi. Si mangia, si beve, si passa del tempo con i propri cari e, soprattutto, si fa festa. Ma che festa è una festa senza musica? Ecco a voi la soluzione, il Party speaker PS-921 di Sharp Consumer Electronics.

Secondo della sua gamma, dopo il rinomato PS-919, offre un suono potente e un’ampia serie di funzioni.

Party Speaker PS-921 è un diffusore compatto con una potenza di picco di 130 W che garantisce un suono ricco e pieno in ogni occasione. Il suo sistema audio a 2.1 canali, composto da due diffusori da 2 pollici e da un subwoofer da 4 pollici, offre un impressionante suono surround 3D e dei bassi notevoli. Inoltre, i due diffusori full-range sono angolati per creare un’ampia area stereo che riempie l’intera stanza con la propria musica preferita. Un’altra caratteristica speciale di PS-921 è la modalità duo integrata, dove la tecnologia True Wireless Stereo (TWS) consente di accoppiare due diffusori per un suono coinvolgente dei canali destro e sinistro.

Il party speaker di Sharp vanta fino a 14 ore di riproduzione portatile grazie alla batteria ricaricabile agli ioni di litio ed è straordinariamente facile da trasportare grazie alla pratica maniglia. Grazie al suo suono potente e le luci stroboscopiche lampeggianti, l’altoparlante crea l’atmosfera perfetta per qualsiasi festa.

Party Speaker PS-921, però, è il regalo perfetto perché animerà le vostre feste durante tutto l’anno. Difatti, che sia in giardino, in spiaggia, durante un barbecue o in campeggio, è in grado di affrontare condizioni esterne imprevedibili grazie alla protezione IPX5 contro gli spruzzi d’acqua e al design robusto. PS-921 offre anche un ingresso aux da 3,5 mm e la riproduzione USB MP3/WAV/FLAC con funzione di ricarica. Infine, si distingue dalla concorrenza per il suo design innovativo e l’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Disponibilità di Party Speaker PS-021

Il party speaker PS-921 è disponibile online al prezzo consigliato di €89,72. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito di Sharp Consumer Electronics.