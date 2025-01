PhotoPrism: l’app AI-based di ASUSTOR che custodisce le tue foto

Una nuova soluzione nasce come valida alternativa per la gestione e l’archiviazione delle foto sul cloud. ASUSTOR, produttore di soluzioni per l’archiviazione dei dati, fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer, annuncia che i propri NAS supportano ufficialmente PhotoPrism, un’app basata sull’intelligenza artificiale, in grado di semplificare l’organizzazione, la ricerca e la condivisione delle foto, e di assicurare al contempo i massimi livelli di protezione della privacy.

I vantaggi derivanti dall’uso di PhotoPrism

Il vantaggio di archiviare le proprie raccolte di foto su un NAS ASUSTOR rispetto al cloud, infatti, oltre a offrire un netto risparmio economico, garantisce anche di poter esercitare il pieno controllo sul proprio archivio fotografico, che può essere gestito in modo avanzato con l’aiuto dell’AI tramite PhotoPrism. Affidare i propri archivi fotografici al cloud, in effetti, comporta non solo costi ricorrenti oltre certe soglie di spazio, ma anche potenziali rischi per la privacy. Alcuni provider, ad esempio, potrebbero analizzare le foto per scopi di marketing, estraendo metadati come posizione GPS e date, mentre attacchi ai servizi cloud potrebbero esporre le immagini a occhi indiscreti.

PhotoPrism si ispira, invece, alla filosofia del “Web decentralizzato”, promuovendo un’idea di Internet in cui il controllo e la proprietà dei dati non sono accentrati nelle mani di poche grandi realtà come Google, Amazon o Facebook, ma distribuiti tra gli utenti. Quest’app permette di gestire le proprie foto senza dipendere da servizi di terze parti e utilizza l’intelligenza artificiale per identificare automaticamente persone, oggetti e luoghi nelle immagini. Inoltre, offre strumenti avanzati per la ricerca, con potenti filtri e mappe in alta risoluzione, semplificando la sincronizzazione, l’organizzazione e la condivisione delle immagini.

L’installazione di PhotoPrism sui NAS ASUSTOR è estremamente semplice: è sufficiente scaricare l’app tramite lo store ASUSTOR App Central e configurarla in pochi istanti.