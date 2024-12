QNED evo 2025: la nuova gamma di Televisori LG

LG Electronics (LG) presenta la nuova gamma QNED evo 2025, caratterizzata da una tecnologia proprietaria innovativa ad ampia gamma cromatica, un’esperienza di visione completamente wireless in grado di trasmettere immagini in 4K a 144 Hz, senza perdita di qualità o latenza, un’elaborazione dell’immagine e del suono basata sull’intelligenza artificiale e una customer experience personalizzata grazie al sistema operativo webOS 25.

LG rafforza ulteriormente la propria competitività nel mercato dei TV premium con una doppia strategia che punta sia sulla collezione di TV con tecnologia OLED sia sulla gamma QNED evo.

Le novità introdotte nella nuova gamma LG QNED evo 2025

I nuovi TV QNED evo 2025 presentano una gamma cromatica migliorata rispetto ai modelli precedenti, grazie alla nuova tecnologia proprietaria di LG, Dynamic QNED Color Solution, che sostituisce i Quantum Dot. Questa tecnologia innovativa consente di riprodurre i colori in modo fedele e accurato.

Grazie all’introduzione della tecnologia Dynamic QNED Color Solution, l’intera gamma QNED evo 2025 raggiunge il 100% del volume colore, che misura la capacità di uno schermo di riprodurre i colori vividi delle immagini originali senza distorsioni.

Inoltre, LG porterà sul modello top di gamma della gamma QNED evo, QNED9M, una delle tecnologie più apprezzate della collezione OLED, la tecnologia True Wireless 4K.

Già introdotta sui TV OLED della serie M, la nuova tecnologia permetterà agli utenti di godere di contenuti in 4K in modalità wireless, senza compromettere la qualità dell’immagine o subire latenze, superando così i limiti delle tradizionali connessioni cablate.

Anche il top di gamma QNED evo, QNED9M, sarà dotato della Zero Connect Box, che invia allo schermo i segnali video e audio in 4K a 144 Hz. Il box può essere posizionato anche lontano dal televisore, permettendo di concentrarsi solo sull’immagine sullo schermo e contribuendo a mantenere l’ambiente perfettamente ordinato grazie all’assenza di matasse di cavi che si annodano dietro al TV.

Il prodotto di punta della nuova gamma QNED evo è inoltre perfetto anche per gli amanti del gaming, come garantito dalla certificazione AMD FreeSync Premium.

Non può mancare il supporto dell’Intelligenza Artificiale

La gamma LG QNED evo 2025 è provvista dello straordinario processore con Intelligenza Artificiale (IA) α8, che offre un miglioramento del 70% delle prestazioni grafiche e di elaborazione rispetto ai modelli dello scorso anno.

L’Intelligenza Artificiale permette di eseguire un upscaling dell’immagine migliorato, elaborando e regolando il rumore dell’immagine e presentando volti, oggetti, testi e sfondi in modo più naturale, preservando l’intento creativo originale del regista. Il Dynamic Tone Mapping Pro analizza ogni scena per rilevare le aree più scure e più luminose, garantendo una qualità HDR tridimensionale.

L’IA interviene anche sull’audio dei contenuti: converte le sorgenti sonore a 2 canali in un suono virtuale a 9.1.2 canali per un’esperienza audio più immersiva, distingue le voci dai suoni di sottofondo per renderle più chiare e rende l’audio più naturale, come se provenisse dal centro dello schermo.

Inoltre, il nuovo telecomando puntatore in dotazione con i modelli QNED evo 2025 è provvisto di un pulsante IA, che permette agli utenti di analizzare le loro preferenze di visione e ricevere consigli su cosa guardare e quali app utilizzare. La personalizzazione è resa ancora più semplice dal Voice ID, dalla Generative AI Gallery e dalla possibilità di personalizzare la qualità dell’immagine e del suono del TV. Durante la visione, una breve pressione sul pulsante IA guiderà gli utenti verso parole chiave e funzioni specifiche, mentre una pressione prolungata attiverà una ricerca personalizzata basata su un grande modello linguistico (LLM). Per esempio, un utente che sta pianificando un viaggio in Francia potrà chiedere al TV: “Consigliami dei film da guardare durante il mio viaggio a Parigi”. L’IA comprenderà il contesto, suggerendo film ambientati nella capitale francese, consigliando anche generi specifici in base alle preferenze dell’utente.

La piattaforma smart TV proprietaria di LG, webOS25, arricchisce l’esperienza utente grazie all’integrazione dell’Intelligenza Artificiale che rende la fruizione dei contenuti sempre più personalizzata e grazie al programma webOS Re:New, che consente di ricevere aggiornamenti del sistema operativo per cinque anni.

Con una gamma che include modelli dai 40 ai 100 pollici, la collezione QNED evo 2025 risponde in maniera completa alla crescente richiesta di televisori LCD premium di grandi dimensioni.