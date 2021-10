Scontrino digitale: con Epson e Scloby si può

Con la novità normativa approvata dall’Agenzia delle Entrate, da settembre tutti gli esercenti possono abbandonare la carta e adottare lo scontrino digitale e potranno farlo anche grazie alla collaborazione tra Epson, specialista mondiale in ambito tecnologico focalizzato sulla stampa commerciale e industriale, e Scloby, punto cassa cloud parte del Gruppo Zucchetti.

Ristoranti, bar, piccoli e medi esercenti dotati della cassa Scloby possono infatti attivare la funzionalità dello scontrino digitale in un solo tocco direttamente dal punto cassa, e avere da subito la possibilità di inviare ai propri clienti lo scontrino in PDF via email con lo stesso valore legale dello scontrino cartaceo. Il cliente potrà quindi archiviare il PDF firmato digitalmente per averlo sempre a disposizione, ad esempio per richiedere le detrazioni fiscali, per far valere i diritti di reso e di garanzia su prodotti e servizi, per registrare note spese, e in tutti i casi in cui è richiesto lo scontrino come prova di acquisto.

Proprio per mostrare come sfruttare le potenzialità dello scontrino digitale e digitalizzare l’intero processo di acquisto in store, Scloby parteciperà alla 42° edizione di HostMilano, la fiera mondiale dedicata al mondo della ristorazione e dell’accoglienza, che si terrà a fieramilano dal 22 al 26 ottobre in contemporanea con TUTTOfood, con un parterre complessivo – ad oggi – di circa 1.800 espositori da oltre 40 Paesi. Un appuntamento dove toccare con mano l’innovazione, i format e le tendenze per cogliere nel modo più efficace le opportunità della ripartenza e dove scoprire tutto ciò che contribuisce a rendere un locale di successo: dalle materie prime ai semilavorati, dai macchinari alle attrezzature fino alle tecnologie innovative.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Francesco Medda, CEO di Scloby: «La continua ricerca ed evoluzione del prodotto con le ultime tecnologie, e la collaborazione con partner d’eccellenza, ci ha permesso di sviluppare una soluzione completa per la creazione di un punto cassa innovativo e omnicanale. Dopo aver dato ai commercianti una piattaforma per il commercio omnicanale, siamo ora in grado di garantire l’adozione dello scontrino digitale da parte di esercenti di ogni dimensione, permettendo a questi ultimi di semplificare le operazioni e ridurre i costi, oltre ad avere un impatto significativo sulla sostenibilità ambientale».