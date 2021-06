Canon annuncia il lancio della nuova stampante FLATBED Arizona 135 GT, soluzione ideale per i produttori di insegne, fornitori di servizi di stampa, centri stampa offset e aziende serigrafiche poiché fornisce loro la tecnologia necessaria per cogliere nuove opportunità di business.

A tutti i professionisti che si avvicinano al settore della grafica di grande formato su supporti rigidi o che desiderano diversificare la propria offerta con nuove applicazioni, Arizona 135 GT offre i vantaggi della pluripremiata serie Arizona: elevata qualità d’immagine, produttività e affidabilità straordinarie, versatilità applicativa ed eccellente TCO (Total Cost of Ownership), con un interessante livello di investimento.

Prodotta a Poing, in Germania, integrando la stessa qualità costruttiva e lo stesso retaggio di tutti gli altri modelli Arizona, la nuova Arizona 135 GT si distingue per la sua capacità di realizzare applicazioni su un’ampia gamma di supporti non solo rigidi ma anche flessibili, grazie al Roll Media Option che può essere aggiornato sul campo.

Progettata per garantire un’eccellente produttività e la massima versatilità applicativa, la nuova Arizona 135 GT consente di realizzare con semplicità stampe di elevata qualità. Questo grazie alla tecnologia di stampa in scala di grigi VariaDot che utilizza tecniche avanzate di selezione per le dimensioni delle gocce di inchiostro in modo da garantire immagini di qualità fotorealistica. Arizona 135 GT rappresenta un investimento interessante per le aziende che si affacciano al mercato della stampa diretta su supporti rigidi, grazie alla sua capacità di gestire pannelli fino a 125×250 cm di grandezza e 50,8 mm di spessore, oltre alla possibilità di stampare a velocità fino a 34,2 m²/ora.

La produttività è ottimizzata dalle funzionalità di facile utilizzo, tra le quali il nesting, il raggruppamento di lavori complessi, la ripetizione dei motivi, il mirroring e la riassegnazione delle modalità di stampa. L’accurata registrazione della stampa evita incorrere in errori mentre la possibilità di eseguire regolazioni dell’ultimo minuto, direttamente sulla stampante, consente di risparmiare tempo nella produzione. L’operatività è fondamentale per qualsiasi azienda di stampa, ecco perché Arizona 135 GT integra una serie di funzioni di assistenza, pensate per massimizzare l’attività della stampante: il sistema di manutenzione automatica offre la pulizia completamente automatica della testina e ripristina la funzionalità degli ugelli in pochi secondi, mentre il servizio On Remote Service consente all’utente di autorizzare l’assistenza remota da parte di tecnici esperti, in modo da garantire la massima operatività.

Con Arizona alto valore aggiunto su un’ampia gamma di supporti

Grazie alla tecnologia a stampa flatbed Arizona e alla polimerizzazione LED UV, è possibile realizzare un’ampia gamma di applicazioni di lunga durata su supporti rigidi o flessibili con superfici standard o porose, compresi vetro, alluminio e altri metalli, tela, legno, MDF, cartoncino, ceramica e plastica.

L’Arizona Static Suppression Upgrade Kit opzionale consente di stampare su materiali plastici duri come acrilico, policarbonato e stirene, mentre il sistema pneumatico ad alta pressione Arizona Classic mantiene fermi i supporti durante la stampa, anche in caso di materiali rigidi di forma irregolare. Il Roll Media Option aggiornabile sul campo amplia le opportunità applicative, consentendo di realizzare stampe su supporti flessibili larghi fino a 220 cm, inclusi i supporti sottili termosensibili, e di eseguire lavori roll-to-roll non presidiati.

Nuovi livelli di creatività con il software di prestampa Arizona Xpert

Arizona 135 GT integra di serie il software di prestampa Arizona Xpert, che agevola la progettazione e produzione di applicazioni ad alto valore. Questo software include formule pronte all’uso per applicazioni di facile realizzazione e permette al fornitore del servizio di stampa e al progettista di scambiarsi facilmente le “soluzioni più efficienti”, in modo che possano visualizzare il prodotto finale in 3D con le Arizona Xpert Extensions, riducendo al minimo il rischio di errori. Arizona Xpert offre inoltre ulteriori opportunità creative ad alto valore aggiunto per la stampa su superfici goffrate, grazie alla capacità di stampare applicazioni con più strati d’inchiostro.

Una soluzione di stampa piana sostenibile

La tecnologia VariaDot di Arizona 135 GT utilizza gocce d’sinchiostro di dimensioni variabili, da 6 a 30 picolitri. Ciò consente non solo di produrre immagini nitidissime ma anche di dimezzare il consumo di inchiostro rispetto alle stampanti piane tradizionali, rendendo Arizona 135 GT particolarmente efficiente dal punto di vista sia ambientale che economico. Le credenziali ambientali della stampante includono l’uso degli inchiostri certificati UL GREENGUARD Gold per tutte le applicazioni interne, come scuole, ospedali e negozi, mentre le basse emissioni contribuiscono a rendere più sano l’ambiente di lavoro.

Inoltre, Arizona 135 GT è caratterizzata da un basso consumo energetico assicurato dalla funzionalità Instant-On e da minimi tempi di riscaldamento garantiti dalle lampade LED. Altre funzioni di risparmio energetico includono l’alimentazione di tensione standard, il processo di polimerizzazione e le pompe pneumatiche a elevata efficienza energetica. Infine, si prevede di includere il nuovo modello nel Programma di ricondizionamento Arizona, così da promuovere l’economia circolare e dare una seconda vita a una stampante già molto sostenibile.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Walter Bano, Country Director Production Printing Products di Canon Italia: «La pluripremiata famiglia di stampanti flatbed Arizona è famosa per la sua qualità immagine, produttività, affidabilità e versatilità applicativa e vanta oltre 7.500 installazioni in tutto il mondo. Portando Arizona 135 GT sul mercato, soprattutto attraverso il nostro canale Partner, desideriamo ampliare le possibilità di business di produttori di insegne, fornitori di servizi di stampa, centri di stampa offset e aziende serigrafiche che si avvicinano al settore della grafica di grade formato. Grazie a questa soluzione è possibile diversificare l’offerta con nuove applicazioni, su supporti sia rigidi che flessibili, entrando così in nuovi segmenti di mercato con un investimento contenuto. Come ultimo membro della quinta generazione di stampanti Arizona, Arizona 135 GT offre la stessa tecnologia e gli stessi vantaggi dei modelli di medio volume e siamo convinti che riscuoterà lo stesso successo di pubblico dei suoi predecessori».