Smart Monitor M8: tutto ciò di cui si ha bisogno in un solo schermo

Con le sue prestazioni eccellenti, funzionalità rinnovate ed un nuovo elegante design, lo Smart Monitor M8 di Samsung rappresenta uno schermo all-in-one ottimizzato e potente, nonché il prodotto ideale per soddisfare lo stile di vita, in costante evoluzione, degli utenti di oggi.

Versatile e potente, lo Smart Monitor M8 è perfetto per l’attività lavorativa, grazie anche al suo design rinnovato, che rende il display sottile e dotato di supporto in altezza facilmente regolabile. Con la SlimFit Camera, una webcam piccola e versatile, è possibile avere a propria disposizione, comodamente a casa, le funzioni di videocall tradizionalmente associate all’ufficio. E grazie alla funzione Samsung Dex, è possibile avere a portata di mouse tutte le informazioni di cui si ha bisogno direttamente dal proprio smartphone.

Che si tratti di impegnate sessioni di lavoro o di una pausa, le funzionalità del nuovo Smart Monitor si combinano per offrire agli utenti un prodotto completo, utilizzabile anche senza pc, includendo tra le sue caratteristiche anche un pratico telecomando ed eccellenti altoparlanti.

Infatti M8 non è solo un monitor tradizionale, ma permette agli utenti anche di godere di una varietà di servizi in streaming, compresi Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Apple TV via Wi-Fi senza la necessità di collegarsi a un PC o a una TV.

Grazie alla scelta di quattro colori, Warm White, Sunset Pink, Daylight Blue e Spring Green, lo Smart Monitor M8 si adatta perfettamente a ogni spazio, offrendo nuove soluzioni, efficienti e al contempo eleganti, nell’era dell’home office.