Stampanti multifunzione A3: Fujifilm amplia la gamma Apeos per l’ufficio

FUJIFILM Europe lancia in Europa due serie di stampanti multifunzione A3 pluripremiate[3] di Fujifilm: la serie Apeos C3567 e la serie Apeos C3061. Progettati per gli uffici più frenetici, i nuovi modelli offrono solide funzionalità di sicurezza[4] e un design compatto. Questi prodotti sono ora disponibili presso i rivenditori autorizzati Fujifilm nel Regno Unito, in Francia, Italia, Spagna, Polonia, Slovenia, Paesi Bassi, Irlanda, Belgio[5] e Lussemburgo.

Sviluppate da FUJIFILM Business Innovation Corp. of Japan, fornitore di stampanti multifunzione A3 nella regione Asia-Pacifico[6], le serie Apeos C3567 e Apeos C3061 offrono un’esperienza utente coerente e caratteristiche di sicurezza comuni. Ciò semplifica l’installazione e la manutenzione e consente ai partner a ridurre la complessità della gestione di accessori, materiali di consumo e pezzi di ricambio.

Kazuo Tamura, Corporate Vice President di FUJIFILM Business Innovation Corp, commenta: “Gli uffici hanno bisogno di stampanti semplici da usare, facili da gestire e affidabili giorno dopo giorno. Con le serie Apeos C3567 e Apeos C3061, offriamo alle aziende una gamma compatta di dispositivi A3 in grado di supportare le attività quotidiane, dalla stampa e scansione sicure alla produzione interna di materiali di alta qualità. Si tratta di un’integrazione utile al nostro portafoglio europeo e offre ai nostri partner un’altra valida opzione per i clienti che desiderano modernizzare il proprio sistema di stampa in ufficio.”

Caratteristiche principali delle nuove stampanti multifunzione A3:

La serie Apeos C3567 è dotata di un pannello di controllo da 10,1 pollici paragonabile a quello dei modelli di fascia alta [7] e di uno scanner in grado di eseguire scansioni fronte-retro in un unico passaggio alla velocità di 160 pagine al minuto.

e di uno scanner in grado di eseguire scansioni fronte-retro in un unico passaggio alla velocità di 160 pagine al minuto. La serie Apeos C3061 è dotata di un pannello di controllo da 7 pollici e di una vasta gamma di configurazioni dei vassoi, in aggiunta alle funzioni principali della stampante multifunzione.

La scansione semplificata e le soluzioni senza server aumentano la produttività: la funzione “Scan Auto” ottimizza automaticamente le impostazioni di scansione ed elimina le pagine bianche, mentre l’autenticazione senza server e la stampa on-demand senza server consentono una gestione sicura degli utenti e una stampa flessibile su più dispositivi senza la necessità di un server.

Grazie alla riprogettazione del vassoio di bypass e del percorso di trasporto della carta, la larghezza dell’unità principale è stata ridotta di 13 mm rispetto alla serie precedente [8] , rendendo la macchina più compatta e adatta agli uffici di dimensioni ridotte. Anche la gestione della carta è stata migliorata, consentendo la stampa su supporti che vanno dalla carta sottile da 52 g/m² a quella spessa da 300 g/m², oltre che su fogli di grandi dimensioni (297 x 1.200 mm)[9] per la produzione interna di materiale promozionale.

, rendendo la macchina più compatta e adatta agli uffici di dimensioni ridotte. Anche la gestione della carta è stata migliorata, consentendo la stampa su supporti che vanno dalla carta sottile da 52 g/m² a quella spessa da 300 g/m², oltre che su fogli di grandi dimensioni (297 x 1.200 mm)[9] per la produzione interna di materiale promozionale. La nuova serie utilizza anche il toner a fusione a bassa temperatura ELFEAT di Fujifilm, leader nel settore. Questo toner riduce la temperatura di fusione di 15 °C rispetto ai toner utilizzati nelle serie precedenti 8 . Il processo di fusione del toner sulla carta è quello che consuma più energia nelle stampanti multifunzione, ma l’uso di un nuovo toner e di altre funzionalità ha permesso di ridurre i valori TEC. [10] . Inoltre, la forma e la struttura delle parti principali sono state ripensate in un’ottica di riciclabilità futura e consentono l’utilizzo di un’unità di finitura senza stazione di pinzatura, sostenendo al contempo l’impegno più ampio di Fujifilm volto a ridurre l’impatto ambientale e a promuovere la circolazione delle risorse.

. Il processo di fusione del toner sulla carta è quello che consuma più energia nelle stampanti multifunzione, ma l’uso di un nuovo toner e di altre funzionalità ha permesso di ridurre i valori TEC. Inoltre, la forma e la struttura delle parti principali sono state ripensate in un’ottica di riciclabilità futura e consentono l’utilizzo di un’unità di finitura senza stazione di pinzatura, sostenendo al contempo l’impegno più ampio di Fujifilm volto a ridurre l’impatto ambientale e a promuovere la circolazione delle risorse. FUJIFILM Business Innovation ha ottenuto la certificazione di terze parti secondo la norma ISO/IEC 20243, lo standard di sicurezza della catena di fornitura volto a garantire la sicurezza dei prodotti durante l’intero ciclo di vita.

Note

[3] La serie Apeos ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui Green Product Mark da TÜV Rheinland, iF Design Award e Red Dot design Award nel 2025.

[4] Per garantire l’affidabilità della sicurezza delle stampanti multifunzione (MFP), FUJIFILM Business Innovation ha ottenuto la certificazione “ISO/IEC 15408”, uno standard internazionale relativo alla progettazione e alla gestione della sicurezza informatica delle stampanti multifunzione, nonché la certificazione di sicurezza (BLI Security Seal – Device Penetration) superando il programma di validazione della sicurezza (Security Validation Program) di Keypoint Intelligence, un’agenzia di valutazione indipendente statunitense.

[5] Alcuni Paesi o regioni non sono inclusi

[6] Fonte: IDC WW HCP Tracker, 2025Q4, quota per stampanti laser a colori A3 dell’azienda, anno: CTY2024

[7] Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570

[8] Apeos C3060 / C2560 / C2060

[9] Con vassoio bypass in uso.

[10] Apeos C3567: 0,36kWh, Apeos C3067: 0,33kWh, Apeos C2567: 0,25 kWh, Apeos C3061: 0,33kWh, Apeos C2561: 0,25kWh, Apeos C2061: 0,21kWh