Stormshield: nuova serie SN-M

Stormshield ha lanciato una nuova gamma di firewall modulari e scalabili studiate in accordo con la sua filosofia di fornire soluzioni di cybersecurity cucite sulle dimensioni e i bisogni delle aziende.

I firewall SN-M-Series-720 e SN-M-Series-920 sono dotati di uno chassis simile e presentano entrambi una piattaforma software scalabile, in modo da consentire alle aziende di aumentare la base utenti da 300 a 500 semplicemente acquisendo una licenza.

Modularità di rete flessibile

Allo stesso modo, per aumentare le capacità di rete e adeguarsi alla sua crescita (segmentazione della rete, multi-WAN, ecc.), è sufficiente cambiare o aggiungere schede di rete, senza bisogno di sostituire l’hardware.

Destinata alle medie e grandi imprese, questa nuova gamma presenta caratteristiche che garantiscono la continuità delle attività aziendali anche in caso di guasti hardware o malfunzionamenti della rete. Tra queste l’alimentazione ridondante e le funzionalità SDWAN, che consentono di distribuire in modo ottimale il flusso del traffico di rete su vari punti d’accesso.

Un altro vantaggio è che la serie SN-M può essere installata in un rack per telecomunicazioni. Quest’ultimo è più compatto del rack per server, rendendone molto più semplice l’implementazione nell’ambito dell’infrastruttura esistente.

“Poiché la messa in sicurezza dell’infrastruttura aziendale è una sfida continua, le aziende contano molto sulla capacità dei vendor di stare al passo con i continui cambiamenti della stessa. Grazie ai nuovi firewall della serie SN-M, Stormshield risponde in modo ottimale a questa esigenza, offrendo un sistema modulare in grado di adattarsi alle aziende che crescono e ridisegnano la propria infrastruttura”, afferma Simon Dansette, Product Manager di Stormshield.

Caratteristiche principali:

SN-M-Series-720 > fino a 300 utenti:

– Continuità del servizio per medie imprese

– Doppia alimentazione

– 2 porte in fibra SFP + (10GbE) di serie

– 1 modulo di estensione della rete

– Interfacce in rame: 8 x 2.5GbE di serie

– Prestazioni del firewall: 18 Gbps

– Prestazioni VPN: 4Gbps

SN-M-Series-920 > fino a 500 utenti:

– Continuità operativa per infrastrutture complesse

– Continuità del servizio per sedi centrali di aziende di medie dimensioni

– Doppia alimentazione

– 2 porte in fibra SFP+ (10GbE) di serie

– 1 modulo di estensione della rete

– Interfacce in rame: 8 x 2,5GbE di serie

– Prestazioni del firewall: 36 Gbps

– Prestazioni VPN: 6 Gbps