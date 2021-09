Time Sensitive Networking: servono Switch Managed

I nuovi dispositivi FL Switch TSN 2300 sono i primi switch Ethernet per Time Sensitive Networking (TSN) di Phoenix Contact. Gli ultimi nati consentono la configurazione di applicazioni sincrone nel tempo, garantendo la comunicazione in tempo reale e una maggiore disponibilità in reti di automazione.

Con le funzioni di Frame Preemption, Stream Management e di sincronizzazione temporale precisa secondo la norma IEEE 802.1AS, gli switch annunciati al mercato dal fornitore di componenti elettronici, sistemi e soluzioni di ingegneria elettrica, elettronica e per l’automazione industriale supportano in un primo passo il profilo TSN Profinet.

Configurazione TSN semplificata

I nuovi dispositivi FL Switch TSN 2300 di Phoenix Contact consentono, infatti, una configurazione TSN user-friendly tramite progettazione Profinet 2.4, altrettanto semplice come il classico Profinet RT.

Inoltre, l’ampia gamma di funzionalità Switch Managed consente un uso universale degli switch TSN anche in applicazioni classiche, come per gli altri switch di Phoenix Contact. In questo modo si semplifica la migrazione delle odierne soluzioni di rete alle architetture Time Sensitive Networking moderne.