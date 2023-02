UC: MAXHUB presenta la nuova videobar USB all-in-one S07 e la telecamera PTZ P15 Full HD

MAXHUB, fornitore di soluzioni per la Unified Collaboration (UC) e la formazione universitaria, ha presentato a ISE 2023 la nuova videobar USB all-in-one S07, con avvio plug-and-play, ideale per contesti BYOD e per sale riunioni di medie dimensioni.

Grazie agli automatismi di cui è dotata il dispositivo può avviarsi quando un movimento viene rilevato, o passare in modalità stand-by quando non viene utilizzata, consentendo agli utenti di risparmiare tempo ed energia.

L’area di ripresa vocale di circa 8 m di diametro e l’altoparlante combinato da 8 W offrono un’esperienza sonora coinvolgente per ottenere conversazioni più chiare e migliore comprensione, grazie alla tecnologia AI Noise – Canceling e al controllo automatico del volume.

Le immagini in risoluzione 4K UHD offrono video ad alta definizione, grazie anche alla tecnologia AI Vision, mentre la visuale grandangolare e lo zoom digita le 5x mantengono Facilmente l’attenzione dei partecipanti.

L’inquadratura automatica della telecamera mette a fuoco i partecipanti alla riunione presenti in sala, e il rilevamento intelligente dei volti tiene traccia di chi sta parlando e passa agevolmente da un presentatore all’altro grazie ai microfoni di localizzazione vocale integrati, offrendo un’esperienza di riunione senza soluzione di continuità per tutti.

La telecamera PTZ UC P15 Full HD offre immagini video di grande chiarezza, mentre il video in risoluzione Full HD e frequenza di 60 fps, offre un’esperienza visiva di livello professionale, in grado di migliorare il coinvolgimento nelle riunioni attraverso il rilevamento di elementi di comunicazione non verbale.

Grazie al sensore CMOS per prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione, la telecamera è in grado di produrre immagini realistiche e naturali anche in sale riunioni poco illuminate. Il miglioramento

dell’algoritmo 2D/3D DNR noise reduction e l’elevato rapporto segnale/rumore (SNR) garantiscono immagini prive di rumore e di grande chiarezza.

La telecamera è in grado di distribuire simultaneamente contenuti ad alta definizione tramite USB, HDMI e IP, e offre una vasta scelta di opzioni di controllo del dispositivo, tra le quali telecomando IR, connessioni seriali, IP o USB, rendendo la P15 una scelta versatile in varie applicazioni.

Quando abbinata al vivavoce Bluetooth BM35 certificato da Zoom, la telecamera offre una qualità audiovisiva eccezionale alla sala riunioni, portando l’esperienza delle soluzioni di UC di MAXHUB a un livello superiore.