WEROCK mette in un catalogo gli accessori per l’IT industriale

WEROCK Technologies, produttore specializzato di tablet, notebook e palmari rugged, ha presentato il suo primo catalogo uniforme di accessori per computer industriali. Con una vasta gamma di prodotti, il catalogo degli specialisti del rugged di Pforzheim completa non solo le proprie soluzioni, ma anche i dispositivi di altri produttori.

WEROCK ha accessori adatti per quasi tutte le applicazioni

La pubblicazione di 60 pagine si rivolge quindi a un ampio gruppo target, che comprende non solo i concessionari ma anche gli utenti dei settori industriali e commerciali. Che si tratti di supporti MDE speciali, alimentatori per veicoli o espansioni di memoria, WEROCK ha accessori adatti per quasi tutte le applicazioni. Il nuovo catalogo presenta “Tutto il mondo degli accessori” organizzato in otto categorie e comprende attualmente più di 250 prodotti.

La gamma comprende, tra l’altro, dispositivi di input, estensioni di dispositivi, docking e stazioni di ricarica, ma in particolare anche numerose soluzioni di montaggio per il montaggio VESA o “Chest Packs” mobili.

Tutti i nuovi prodotti del catalogo degli accessori sono ora disponibili con informazioni aggiuntive QUI. Una versione PDF può essere scaricata QUI. Con la consueta attenzione all’ambiente, infatti, non viene prodotta un’edizione stampata.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Markus Nicoleit, amministratore delegato di WEROCK Technologies: «Con il nostro nuovo catalogo di accessori unificato, offriamo un portafoglio completo e una panoramica dei nostri prodotti accessori, che spesso sono anche compatibili tra loro e spesso possono essere utilizzati anche con marchi terzi. L’approccio online-only ci permette di aggiornare e ampliare il catalogo in qualsiasi momento, il che non solo aumenta il beneficio del cliente, ma è anche un bene per il nostro clima allo stesso tempo. L’azienda prevede di aggiornare regolarmente il catalogo – almeno quattro volte all’anno – e di ampliarlo secondo le esigenze dei clienti».