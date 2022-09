Computer Gross: accordo di distribuzione con Infinidat

Computer Gross, distributore a valore, da sempre attento alle nuove tendenze e alle crescenti esigenze dell’ecosistema dei Partners, ha siglato un accordo di distribuzione con Infinidat, fornitore nell’ambito delle soluzioni di enterprise storage, modern data protection, e cyber resilience.

Troppo spesso le aziende non hanno la possibilità di aggregare tutti i dati che vogliono o sfruttare appieno tutti i dati di cui dispongono, a causa dei costi elevati e del design di vecchia concezione degli attuali sistemi storage Enteprise.

Infinidat combina approcci comprovati in termini di affidabilità, disponibilità ed integrità con nuovi approcci per migliorare le prestazioni, la resilienza informatica e la facilità d’uso. Infinidat offre una tecnologia innovativa, storage software-defined di classe enterprise che utilizza algoritmi di machine learning per estrarre elevate prestazioni e affidabilità.

“Siamo davvero entusiasti di collaborare con Computer Gross, distributore molto affermato e riconosciuto in Italia. Con questa partnership strategica stiamo ampliando il nostro impegno nei confronti dell’ecosistema dei partners italiani, offrendo soluzioni di storage, in grado di rispondere alle sfide e alle esigenze delle imprese italiane. Poiché la crescita dei dati continua ad aumentare in modo esponenziale, siamo consapevoli che possiamo fornire alle aziende una serie di vantaggi importanti in termini di business, come l’implementazione di una soluzione completa di cyber resilience con tempi di ripristino più rapidi, elevati livelli di prestazioni enterprise-class e un minor costo di proprietà su larga scala.” ha affermato James Lewis, Channel Director, EMEA & APJ di Infinidat.

“Questo accordo di distribuzione non solo rafforza la strategia di canale comune, ma conferma anche la leadership di Computer Gross in questo ambito, che sempre di più richiede competenze e soluzioni specifiche. L’accordo con Infinidat testimonia il nostro forte impegno nel ricercare sempre le migliori soluzioni da presentare ai Partners, portando sul mercato, oltre all’eccellenza tecnologica anche innovative soluzioni finanziarie, permettendo l’approvigionamento dello storage come un servizio cloud as a service, semplificando al cliente le responsabilità di progetto e forecast degli investimenti oltre che alla gestione degli asset aziendali.” ha confermato e concluso Mauro Asti, Business Unit Manager Storage, Computer Gross.