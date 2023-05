Rigenerazione al centro dell’ICT Solutions Day 2023

Allnet.Italia, realtà già molto attenta ai temi della sostenibilità, dedica l’annuale ICT Solutions Day alle tecnologie per la rigenerazione. L’evento, che rappresenta un momento clou nel panorama ICT Italiano si terrà il 14 Giugno nell’area Ex Gam di Bologna e raduna un pubblico di professionisti ed esperti senza rivali in Italia è arricchito da workshop, speaker d’eccellenza e momenti di networking. L’Ex Gam, sede della Galleria d’Arte Moderna di Bologna per anni, in seguito a un restauro capillare, offre oggi un ambiente ricercato con sale convegno e aree expo su tre diversi livelli.

Il fil rouge tematico di questa edizione, la decima dalla sua inaugurazione nel 2012, sarà la rigenerazione nella tecnologia come nuovo e costante flusso verso il cambiamento. In un’epoca di cambiamenti repentini ed evoluzione tecnologica rapidissima è diventato un imperativo morale contribuire a preparare la comunità ad affrontare nuove sfide ambientali, etiche e tecnologiche, cercando di cogliere opportunità in ognuna di esse. L’intelligenza artificiale ora si affianca all’umanità e sarà necessario uno sguardo ampio sul chi siamo ed in quale direzione vorremo andare. Servirà capacità di analisi, unione e connessione verso una direzione comune.

Un confronto stimolante sulla rigenerazione

“Il nostro obiettivo con l’ICT Solutions Day è quello di diffondere una maggiore consapevolezza e cogliere le opportunità della quarta rivoluzione tecnologica, riunendo Partner, Vendor ed esperti del settore in un confronto stimolante e produttivo” spiega Emiliano Papadopoulos, CEO di Allnet.Italia. “Abbiamo scelto l’occhio come simbolo della nostra visione sul futuro, cosciente e informata, ma anche aperta e curiosa”.

“Negli anni il format dell’evento si è evoluto e trasformato seguendo l’imponente convergenza tecnologica, grazie alla nostra esperienza in molteplici settori verticali, tra i quali UCC, Networking, Cyber Security, l’Access Management e l’IoT. Diventato ormai da anni un punto di riferimento del settore, l’evento ICT Solution Day di Allnet.Italia rappresenta un momento chiave dove poter incontrare i partner, fare networking e creare nuove opportunità, in un mix ingaggiante che è evoluto nel corso degli anni, seppur mantenendo la sua vocazione tecnologica. Quest’anno vogliamo portare un tocco innovativo all’evento inserendo anche Cyber security, Networking & Wireless, Smart City e Unified Communications & Collaboration“.

A ICT Solution Day un’ampia area espositiva

All’interno della location si trova anche un’ampia area espositiva dove oltre 60 vendor e 500 partecipanti potranno approfondire le principali soluzioni trattate nel corso della giornata con demo e spazi dedicati. L’Ex Gam, sede della Galleria d’Arte Moderna di Bologna per anni, in seguito a un restauro capillare, offre un ambiente ricercato con sale convegno e aree expo su tre diversi livelli.

Le tavole rotonde previste affronteranno temi quali: L’Intelligenza Artificiale nell’ecosistema dell’uomo che pensa e crea soluzioni per cambiare, Nuove frontiere nella Cybersecurity, Le leggi italiane in tema di sicurezza cibernetica, UCC: l’impatto dello smart working sulla sostenibilità globale e Networking, IoT e Surveillance Managing: Smart Building e Smart City.

Un dibattito ampio e condiviso con la platea

La giornata sarà mediata da una madrina d’eccellenza, Anna Zangerle, presentatrice e giornalista RAI, che darà il via ad una serie di interventi tra cui una presentazione di Sofia Katsara di Microsoft che ci darà gli elementi per commentare insieme il mondo del digital workplace in un dibattito condiviso con la platea.

Il ricco programma prevede anche l’intervento di Fabio Ferrari, fondatore di Ammagamma, Sofia Scozzari, CEO & Founder di Hackmanac e Francesco Caporelli, Chief Cyber Security Advisor di ICT Legal Cyber Consulting. Dora Caronia, Ricercatrice Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, invece, esporrà alcuni estratti delle ricerche svolte dall’ente negli ultimi anni in tema di lavoro intelligente. Tra le eccellenze si segnalano gli interventi di Luca Baldin, CEO di Smart Building Italia e Maurizio Melis di Radio 24 – Il Sole 24 Ore.

Le iscrizioni sono aperte a tutti i professionisti.