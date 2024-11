Artlume porta l’arte nelle case con gli smart tv LG

Da oggi le più belle e famose opere d’arte al mondo saranno alla portata di tutti, o comunque di chi possiederà un moderno smart TV LG. Questo sarà possibile grazie alla partnership annunciata LG Electronics (LG) con Artlume, la piattaforma di arte digitale e intelligenza artificiale che porterà un tocco creativo e artistico nelle case di tutti i possessori di smart TV LG.

LG e Artlume condividono la visione per cui l’arte deve essere accessibile a tutti: grazie a questa collaborazione infatti, oltre 200 milioni di smart TV LG in tutto il mondo si trasformeranno in gallerie d’arte virtuali con un catalogo di oltre 15.000 opere che possono essere selezionate in playlist personalizzate attraverso la praticissima app mobile.

Artlume e LG portano insieme per diffondere la bellezza dell’arte

Disponibile sui TV LG con webOS 6.0 (modelli 2020) e versioni successive, il catalogo di Artlume comprende opere di fotografia contemporanea, famosi capolavori e opere celebri custodite nei più prestigiosi musei del mondo come la National Portrait Gallert di Londra e l’Ashmolean Museum.

Grazie all’integrazione di una piattaforma di Intelligenza Artificiale generativa, Artlume permette inoltre agli utenti di creare la propria immagine digitale usando semplicemente i comandi vocali.

Dichiarazioni

“LG è il nostro partner ideale perchè condivide il nostro obiettivo di portare amore, bellezza e passione nella vita delle persone attraverso il linguaggio universale dell’arte“, ha dichiarato Patrick Ashworth, fondatore e CEO di Artlume. “Ci impegniamo a lasciare un profondo impatto positivo sull’umanità educando le generazioni future, sostenendo la salute mentale attraverso la bellezza dell’arte e condividendo l’arte custodita nei musei con il resto del mondo“.

“LG si impegna a trasformare il modo in cui le persone vivono l’arte“, ha dichiarto Chris Jo, Senior Vice President of Platform Business della divisione LG Media Entertainment Solution. “Grazie a questa partnership con Artlume, possiamo arricchire le case di milioni di utenti con una vasta gamma di opere d’arte incredibili rese facilmente accessibili grazie agli smart TV LG“.