Sostenibilità nelle scuole: Epson e AIESEC incontrano gli studenti

Prosegue con successo e interesse la collaborazione di Epson con AIESEC Italia sui temi della sostenibilità e la difesa dell’ambiente attraverso incontri di sensibilizzazione ambientale con gli studenti, presso le scuole, organizzati dall’associazione studentesca, il più grande network internazionale guidato da giovani e impegnato nella formazione sui temi degli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite.

Epson tra i banchi di scuole per parlare di sostenibilità

Sostenibilità, tecnologie efficienti e rispettose dell’ambiente sono i temi al centro del dibattito che fanno da fil rouge ai diversi incontri in programma e che hanno animato anche il recente appuntamento presso l’istituto I.T.A.S. G. Pastori di Brescia, tenutosi il 24 gennaio.

Ad intervenire al dibattito per Epson è stato Luca Cassani, Corporate Sustainability Manager di Epson Italia che, partendo da SDG numero 4 sull’Educazione, ha parlato del ruolo chiave giocato dall’istruzione nel dare impulso a tutti gli altri SDG, attraverso la promozione della consapevolezza per un’azione informata. Ha quindi approfondito l’impegno di Epson, che si declina sui temi della innovazione tecnologica, a partire dalla moda sostenibile sino a un progetto di ricerca su un’alga capace di assorbire CO 2 .

“Gli studenti si sono mostrati come di consueto attenti e partecipi”, ha dichiarato Luca Cassani, “manifestando una crescente consapevolezza verso la necessità di un urgente cambiamento.”

Questa collaborazione con AIESEC che Epson porta avanti da alcuni anni, ha l’obiettivo di comunicare come una tecnologia sostenibile possa costituire un elemento abilitante per aumentare la sostenibilità di aziende e individui e come Epson sta affrontando il cambiamento climatico riducendo non solo l’impatto dei suoi prodotti (dalla progettazione al fine vita), ma anche adottando pratiche virtuose e responsabili, orientate a un approccio etico verso i lavoratori, alla sostenibilità dei trasporti via mare e all’impegno verso le comunità in cui opera.

Epson è leader di ecosostenibilità

Il costante impegno per il rispetto ambientale è stato riconosciuto anche da diverse realtà, tra cui – proprio di recente – da Keypoint Intelligence che ha nominato Epson Europa leader nella sostenibilità e da Quocirca che, nella valutazione del panorama dei fornitori di sostenibilità 2024 (Sustainability Vendor Landscape 2024), le ha anch’essa assegnato la posizione di leader per i suoi sforzi nella riduzione delle emissioni di carbonio e il costante impegno verso pratiche ecosostenibili.

“Tra i nostri pilastri in termini di sostenibilità”, afferma Luca Cassani, “vi è la tecnologia di stampa Heat-free che presenta una più bassa impronta ambientale rispetto alla laser, in quanto usa poca energia e riduce gli sprechi. In più, nell’ottica dell’Enviromental Vision abbiamo già compiuto passi evidenti nella riduzione delle emissioni di carbonio e contiamo di diventare carbon-zero entro il 2050. Sono convinto che le scelte fatte con responsabilità e tenacia a lungo termine porteranno i loro frutti”.