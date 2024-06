THRON supporta la digitalizzazione a 360° con la sua rete di partner

Negli ultimi anni il nostro Paese ha subìto una trasformazione digitale importantissima e questo grazie a imprese specializzate che spingono l’acceleratore sull’innovazione. Tra queste realtà c’è THRON, SaaS company padovana specializzata nella gestione centralizzata, organizzazione e delivery degli asset digitali (DAM) e delle informazioni di prodotto (PIM), annuncia la costituzione di un network territoriale di partner digitali per supportare e integrare una Digital Transformation efficiente nelle imprese.

Alcuni partner THRON

Oltre alla capofila THRON, il network riunisce numerose realtà verticali certificate, con specializzazioni complementari, che gestiscono soluzioni digitali di ultimo miglio. Tra queste figurano: Websolute, digital company specializzata in Brand, Social, Demand Generation e piattaforme integrate con soluzioni di AI generativa; Quix, società di consulenza tecnologica e informatica; Palazzina Creativa, agenzia di marketing e comunicazione esperta nel massimizzare la visibilità e l’impatto online dei clienti; GLAM, agenzia di consulenza strategica sull’intero processo della catena del valore del commercio elettronico e Skylabs, consulenti per la progettualità e-commerce specializzati in AI e Machine Learning.

L’ecosistema di partner THRON, costituitosi nell’ultimo anno e destinato a crescere, si pone l’obiettivo di offrire alle aziende soluzioni sempre più complete per supportarne la reattività nelle operazioni di go-to-market potenziando l’esperienza dei clienti finali − tra i quali figurano brand con esigenze sia su canali B2B che B2C come Autry, Geox, Dainese o Atlas Concorde.

Gli obiettivi dell’ecosistema

Il network porterà diversi vantaggi anche ai partner, permettendo loro di realizzare sinergie operative tra business e tecnologia: l’accesso a competenze e tecnologie innovative, l’espansione del portfolio clienti e il consolidamento della propria posizione di mercato grazie alla creazione di un’offerta cloud completa e integrata. L’accordo con THRON permette inoltre l’integrazione di 3 strumenti in 1 (DAM, PIM e delivery), con una conseguente ottimizzazione dei costi e il recupero di margini reinvestibili in altre iniziative.

Tra i primi risultati concreti dell’ecosistema, la creazione di un framework di Intelligenza Artificiale in collaborazione con Websolute, che ottimizzando i processi, consente di sfruttare al massimo la conoscenza aziendale abilitando nuove esperienze di marca. Il framework si aggiunge al già nutrito gruppo di motori di AI di THRON: il set al completo verrà presentato il 26 giugno in occasione dei THRON WEBINAR, ciclo di seminari online dedicati ai settori core dell’azienda. Gli appuntamenti successivi riguarderanno l’ottimizzazione delle campagne e la gestione delle esperienze phygital dei consumatori in ambito Beauty (luglio) e la Content Performance nel Fashion (settembre).

Dichiarazioni

“Con THRON riusciamo a sviluppare e consegnare in pochissime settimane progetti complessi e integrati, sia B2C che B2B”, spiega Lamberto Mattioli, Direttore Generale di Websolute, “automatizzando operazioni articolate e time consuming e riducendo l’operatività sia per noi che per i clienti finali: dalla preparazione degli asset nei diversi formati per i canali finali fino al reperimento delle informazioni corrette per la realizzazione di modelli di AI personalizzati”.

Nicola Meneghello, Presidente e founder di THRON, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare la costituzione del network di partner di THRON, iniziativa strategica che rappresenta un passo fondamentale nel nostro percorso di crescita e sviluppo. L’obiettivo è creare un ecosistema esclusivo che riunisca le migliori realtà specializzate in soluzioni di ultimo miglio, per la condivisione di competenze e know-how di alto livello, e fornisca alle aziende clienti un servizio all’avanguardia. Questa iniziativa riflette la nostra visione di una Digital Transformation organizzata e centralizzata, in grado di portare risultati concreti alle aziende. Il nostro impegno non si ferma qui: il prossimo obiettivo di THRON è espandere tale ecosistema virtuoso, coinvolgendo nuove imprese che condividano i nostri stessi valori e la nostra visione del futuro digitale”.