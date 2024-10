ArrowSphere Assistant facilita l’uso di ArrowSphere Cloud

Il contributo dell’Intelligenza Artificiale è ormai riconosciuto e constatato e Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, lancia ArrowSphere Assistant, uno strumento di copilot potenziato dall’AI che aiuta i partner di canale a ottimizzare le attività cloud dei propri clienti quando utilizzano la piattaforma ArrowSphere Cloud.

“La combinazione della potenza dell‘AI generativa con i preziosi dati di ArrowSphere Cloud consente a tale strumento di andare oltre la semplice risposta alle domande sul cloud, ma di orientare i partner di canale verso nuovi livelli di eccellenza del servizio cloud”, ha dichiarato Eric Gourmelen, Vice President e Chief Technology Officer di ArrowSphere Cloud e AI a livello globale. “I primi utilizzatori hanno constatato il valore di ArrowSphere Assistant nel garantire una maggiore efficienza, migliori prestazioni del cloud e anche la possibilità di individuare nuove opportunità con i propri clienti, il tutto risparmiando ore di lavoro”.

Le caratteristiche principali di ArrowSphere Assistant

ArrowSphere Assistant fornisce ai partner di canale dati più approfonditi e ausili visivi, rendendo la gestione del cloud più rapida, informata ed efficiente, su larga scala. Può migliorare i processi operativi, riducendo il numero di clic e l’elaborazione manuale dei dati. Il 90% degli attuali utenti valuta le capacità dell’assistente con un punteggio superiore a 8 su una scala di 10 punti e oltre il 94% degli stessi utilizzatori consiglierebbe ArrowSphere Assistant anche ad altri.

Arrow ha introdotto il primo AI business companion della rete distributiva per affrontare inizialmente le aree di business più critiche del cloud, fornendo ai partner di canale validi casi d’uso per individuare nuove opportunità di business, migliorare l’efficienza delle rispettive attività FinOps e migliorare la comprensione della postura di sicurezza dei clienti, il tutto gestendo il business del cloud attraverso ArrowSphere Cloud.

Dopo il rilascio della versione esclusiva nel marzo 2024, ArrowSphere Assistant è stato testato sul campo da una rete globale di partner di canale Arrow.

Con ArrowSphere Assistant, i partner di canale di Arrow possono sfruttare i vantaggi della GenAI nelle aziende dei rispettivi clienti per comprendere meglio l’operatività del cloud, rilevare i problemi, visualizzare i trend dell’intera base di clienti e ricevere indicazioni personalizzate per aiutare i clienti a raggiungere l’eccellenza del business del cloud in pochi secondi.

Le opinioni dei primi utenti

“ArrowSphere Assistant è molto utile per identificare le attività di upsell sui componenti aggiuntivi e, più in generale, per illustrare meglio ai clienti le regole di acquisto del listino Microsoft. Possiamo accedere facilmente alle informazioni commerciali chiave e analizzare rapidamente i dettagli”, ha dichiarato Jordi Solé, SEMIC in Spagna.

Florian Drouard di Koesio Corporate Technologies in Francia, ha dichiarato: “Grazie ad ArrowSphere Assistant, i nostri team possono ottenere in pochi minuti risposte a quesiti specifici, che prima richiedevano lunghe analisi. Ci fa risparmiare moltissimo tempo nel lavoro di tutti i giorni”.