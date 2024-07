Riverbed ONE, il nuovo Partner Program di Riverbed

Riverbed, realtà specializzata nella AI Observability, ha presentato Riverbed ONE, un nuovo programma che consente ai partner Riverbed di rispondere con efficacia alle crescenti esigenze tecnologiche dei clienti a sostegno dei moderni ambienti IT. L’azienda ha avviato il nuovo programma in parallelo all’introduzione della rinnovata piattaforma Unified Observability alimentata dall’AI e delle soluzioni che ottimizzano le esperienze digitali e migliorano l’efficienza dei sistemi IT.

Cosa prevede il Riverbed ONE Partner Program?

Il programma per i partner Riverbed ONE è allineato alle strategie commerciali di go-to-market dell’azienda, che si focalizzano sulla stretta collaborazione con i partner per favorire l’ampliamento nel mercato enterprise e sviluppare nuovi business nella fascia mid-market, con tecnologie innovative AI-driven e con modelli di consumo flessibili legati alla crescita dei ricavi ricorrenti annuali.

Inoltre, Riverbed ha semplificato il programma per facilitarne il coinvolgimento, eliminando la complessità di livelli e premi per i partner e introducendo una struttura più semplice che prevede vantaggi basati sulle capacità di sviluppare attività specifiche e migliorare i servizi ai clienti. Riverbed ONE premia più modelli di consumo con l’ampliamento dell’offerta di servizi gestiti, nuovi marketplace e opportunità per il mid-market. Il programma offre anche maggiori incentivi a vendite, formazione e qualificazione per promuovere l’adozione di soluzioni AI-driven e per far sì che i partner continuino a investire in Riverbed.

Riverbed ONE è un programma concepito all’insegna della semplicità e della redditività per i partner e che contribuisce a migliorare l’esperienza digitale dei clienti utilizzando l’AI automation per la prevenzione, l’identificazione e la risoluzione dei problemi IT. Eliminando i livelli dei partner e altre complessità, Riverbed ha semplificato il modo in cui i partner acquisiscono e continuano a mantenere il relativo status per un maggiore impegno commerciale. Il programma si adatta a diversi modelli di consumo e alle esigenze dei partner, con un focus sui ricavi ricorrenti annuali. Ma soprattutto, premia i risultati ottenuti nelle attività strategiche chiave e nelle priorità di vendita congiunte, offrendo al contempo maggiori opportunità di crescita, dato che Riverbed ha introdotto una nuova piattaforma di Observability unificata alimentata dall’AI e nuove soluzioni di visibilità e AIOps.

L’ecosistema di partner Riverbed annovera i principali solution provider, distributori, system integrator, service provider e technology alliance a livello mondiale. Riverbed ONE offre incentivi vantaggiosi e un solido supporto di abilitazione attraverso l’assistenza alle vendite e al marketing, la formazione, la certificazione, il supporto tecnico e il portale per i partner.

Dichiarazioni

“Sono soddisfatto dei cambiamenti che si concretizzano nel nostro Riverbed ONE, in quanto possiamo lavorare insieme ai partner per collaborare e creare maggiori profitti e opportunità di crescita capaci di rispondere alle esigenze di settore dei clienti reciproci“, ha dichiarato Alex Thurber, Senior Vice President, Global Partners and Alliances di Riverbed. “La trasformazione del settore IT è determinata dall’evoluzione delle esigenze digitali di clienti e dipendenti e dalla necessità di soluzioni basate sull’AI che automatizzino i processi IT per risolvere i problemi più rapidamente e offrire esperienze digitali migliori. Spostandoci su un numero ristretto di partner e rimuovendo le complessità del programma, assicuriamo un approccio su misura per relazioni solide e vantaggiose con partner e clienti. Con Riverbed ONE e altri miglioramenti chiave alla partnership experience, insieme a una piattaforma che sfrutta le nostre soluzioni di observability e accelerazione AI leader, i partner possono affermarsi, crescere e supportare i clienti aziendali in tutti i mercati“.

“Avendo provato in anteprima Riverbed ONE, sono stato contento di rilevare che l’azienda ha adottato un approccio più olistico per supportare il modo in cui il nostro business si sta evolvendo, aiutandoci a promuovere ulteriori opportunità di crescita nei grandi clienti e permettendoci di assumere un ruolo di leadership nei mercati del settore pubblico e industriale. Le nuove modalità di consumo dell’IT da parte dei clienti finali e la domanda di tecnologie basate sull’AI stanno ridisegnando l’economia del settore IT e Riverbed ha risposto con un approccio incentrato sui partner, una piattaforma potente e nuove soluzioni che ci offrono maggiori opportunità di crescita“, ha dichiarato Rick Shafer, Chief Revenue Officer di Swish. “Siamo entusiasti di aderire a Riverbed ONE e confido di ottenere risultati immediati e reciprocamente proficui grazie alla partnership con Riverbed“.