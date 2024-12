Wi-Fi 7: una vera rivoluzione per le reti industriali e OT

Nell’articolo che condividiamo di seguito, Alessandro Riganti, Country Manager di D-Link Mediterraneo, approfondisce i vantaggi dell’adozione del Wi-Fi 7 nelle reti industriali e OT, sottolineando l’importanza di un approccio strategico per integrare questa tecnologia nelle operazioni aziendali.

Buona lettura!

Wi-Fi 7: la rivoluzione della connettività per le reti industriali e OT

L’evoluzione del Wi-Fi ha sempre rappresentato una spinta significativa per la connettività globale. Con l’arrivo del Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), ci troviamo di fronte a una rivoluzione che promette di ridefinire gli standard di velocità, latenza e capacità, con benefici sia per i consumatori che per l’industria. Questo nuovo standard non solo migliorerà la vita quotidiana dei consumatori, ma avrà un impatto notevole sulle tecnologie operative (OT) e industriali, dove l’affidabilità e l’efficienza delle comunicazioni sono fondamentali. Mentre nelle reti domestiche il Wi-Fi 7 punta a offrire velocità di navigazione più elevate e una migliore esperienza per lo streaming e il gaming, nelle reti industriali l’accento è posto su affidabilità, bassa latenza, capacità di gestire un numero elevato di dispositivi connessi e sicurezza avanzata.

Uno dei maggiori vantaggi del Wi-Fi 7 è l’aumento della velocità di trasmissione grazie all’uso di una banda aggiuntiva per incrementare il throughput. Questo progresso non solo affronta i problemi di congestione e interferenza, comuni in ambienti con alta densità di dispositivi o reti sovrapposte, ma si rivela cruciale per aziende e ambienti wireless estesi. La tecnologia Cooperative MU-MIMO (multi-user, multiple-input and multiple-output), che permette a più dispositivi di ricevere e inviare dati contemporaneamente, portando i flussi di dati da 8 a 16, rappresenta un balzo in avanti.

Questa caratteristica è particolarmente vantaggiosa per applicazioni di automazione industriale, controllo remoto e sorveglianza, dove un throughput elevato e una bassa latenza sono essenziali. Anche le applicazioni di realtà aumentata o virtuale ne trarranno enormi benefici, garantendo esperienze più fluide e immersive.

La capacità di trasferire grandi volumi di dati in tempo reale è un altro punto di forza del Wi-Fi 7. Questo permette un monitoraggio continuo e accurato delle condizioni delle macchine, facilitando la manutenzione predittiva e riducendo i tempi di inattività. In un’epoca in cui i big data sono fondamentali, un throughput maggiore consente una raccolta e un’analisi dei dati più efficienti.

Un’altra innovazione chiave del Wi-Fi 7 è la Multi-Link Operation (MLO). Questa tecnologia è progettata per aumentare la velocità di scambio dati in reti con numerosi dispositivi, mantenendo una stabilità elevata durante le comunicazioni. L’MLO contribuisce a liberare gli ambienti da congestioni e interferenze, creando esperienze di rete più fluide e affidabili. Gli ospedali, i grandi impianti industriali e gli ambienti di lavoro collaborativi o a distanza trarranno enormi vantaggi da questa tecnologia, che gestisce efficacemente la comunicazione simultanea in presenza di numerosi sensori e dispositivi IoT, migliorando l’efficienza operativa.

Il Wi-Fi 7 introduce anche il Time Sensitive Networking (TSN) che offre funzionalità cruciali per ridurre la latenza nelle reti Ethernet. Il TSN utilizza una pianificazione precisa per il trasferimento dei dati in tempo reale, permettendo di stabilire la latenza di trasmissione in modo deterministico. Questo è particolarmente vantaggioso per le applicazioni industriali, dove un’informazione trasmessa in ritardo può influenzare negativamente l’intera linea di produzione. Con il Wi-Fi 7, le industrie potranno contare su comunicazioni più affidabili e tempestive, migliorando l’efficienza e riducendo i rischi operativi.

L’adozione del Wi-Fi 7, così come accadrà per il mondo consumer e le realtà domestiche, avrà un impatto notevole anche per il mondo OT e industriale e richiederà significativi aggiornamenti infrastrutturali. Le aziende dovranno valutare attentamente i costi e i benefici della transizione verso questa nuova tecnologia. Sebbene i vantaggi in termini di velocità, capacità e affidabilità delle comunicazioni siano evidenti, l’implementazione del Wi-Fi 7 comporterà investimenti in nuovi hardware e software, nonché l’adeguamento delle reti esistenti. Di certo, i benefici a lungo termine supereranno di gran lunga i costi iniziali, portando a una maggiore efficienza operativa e competitività sul mercato.

Inoltre, con l’aumento del numero di dispositivi connessi, la sicurezza delle reti diventerà un aspetto sempre più critico. Il Wi-Fi 7 dovrà integrare robusti protocolli di sicurezza per proteggere i dati sensibili industriali da potenziali minacce richiedendo alle aziende l’implementazione di misure di sicurezza avanzate per garantire la resilienza delle loro reti.

In sostanza, il Wi-Fi 7 rappresenta un passo avanti significativo per l’OT e l’industria. Offre vantaggi in termini di velocità, capacità e affidabilità delle comunicazioni, e mira a risolvere i problemi di congestione e interferenza con l’introduzione delle nuove tecnologie cui si accennava.

Per sfruttarne appieno le potenzialità, sarà però necessaria un’attenta pianificazione e gestione della transizione, insieme a un forte focus sulla sicurezza delle reti. Le aziende che sapranno adottare e integrare efficacemente il Wi-Fi 7 nelle loro operazioni potranno trarre enormi benefici in termini di efficienza operativa, produttività e competitività.

Con il Wi-Fi 7, stiamo entrando in una nuova era della connettività, dove le reti OT e industriali potranno finalmente realizzare il loro pieno potenziale, offrendo comunicazioni più rapide, stabili e sicure. Questo non solo migliorerà le operazioni esistenti, ma aprirà anche nuove possibilità per l’innovazione e la crescita, guidando il futuro dell’industria verso traguardi ancora più ambiziosi.

di Alessandro Riganti, Country Manager di D-Link Mediterraneo