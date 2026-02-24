Wi-Fi 7: performance accessibili per la connettività di ogni giorno

Alcatel-Lucent Enterprise, specialista nelle soluzioni di rete e comunicazione sicure che aiutano le aziende a migliorare l’efficienza e la competitività, presenta oggi il nuovo Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1501, un access point Wi-Fi 7 (802.11be) indoor, progettato per offrire prestazioni di rete di nuova generazione, affidabilità e sicurezza per implementazioni esigenti.

Le aziende adottano sempre più tecnologie wireless di nuova generazione per supportare il lavoro mobile, dispositivi IoT, applicazioni in tempo reale e il crescente numero di servizi. Grazie all’Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1501, ALE porta l’ultima innovazione del Wi-Fi 7 negli ambienti diffusi — combinando alte prestazoni, efficienza e affidabilità senza complessità e costi tradizionalmente associati a soluzioni wireless all’avanguardia.

L’Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1501 supporta lo standard Wi-Fi 7 IEEE 802.11be, offrendo un maggior throughput e un utilizzo più efficiente dello spettro sulle bande da 2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz. L’AP1501 è progettato per ambienti a densità media, come filiali aziendali, negozi, piccoli campus e sedi aziendali distribuite sul territorio.

Grazie a un Uplink Ethernet Multigigabit 2.5 GbE e supporto PoE, garantisce che l’infrastruttura cablata sia all’altezza dei requisiti di prestazione del wireless – supportando workload che vanno dalla collaborazione video e servizi basati sul cloud fino ai dispositivi IoT e alle applicazioni basate sull’intelligenza artificiale. Che venga installato come access point indipendente o integrato in una soluzione Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar WLAN più estesa, l’AP1501 fornisce una connettività Wi-Fi 7 robusta e scalabile per ambienti IT diffusi.

Con Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1501, le performance di alto livello del Wi-Fi 7 diventano accessibili a tuttle le organizzazioni che fino ad oggi avevano rinviato l’adozione per motivi di costi o complessità. Questo access point di base consente alle aziende di adottare connettività di nuova generazione, supportare applicazioni moderne, beneficiare di maggiore capacità e garantire la reattività necessaria nell’attuale contesto digitale.

L’AP1501 arricchisce il portafoglio Wi-Fi 7 di ALE, che include le serie di AP1511, AP1521, AP1561 e AP1570. L’intera gamma di Wi-Fi 7 Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar continuerà ad ampliarsi con nuovi access point progettati per rispondere all’ampia varietà di esigenze dei clienti — dalle installazioni indoor a quelle outdoor, dalle PMI agli ambienti complessi delle grandi imprese. Basati sull’architettura di controllo distribuito, questi access point eliminano la necessità di un controller centralizzato, riducendo il costo totale di proprietà (TCO) e offrendo al contempo una sicurezza avanzata con WPA3 e critografia MACsec opzionale, oltre a maggiore flessibilità e scalabilità.

“Il Wi-Fi 7 rappresenta un salto significativo per le prestazoni wireless e la sua adozione non dovrebbe essere limitata per costi elevati o complessità. L’Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1501 introduce le principali innovazionei del Wi-Fi 7 in un access point di fascia entry-level, offrendo alle aziende un modo pratico e accessibile per modernizzare le proprie reti e prepararsi alle esigenze di connettività future” commenta Jorge Arasanz, Product Line Manager, OmniAccess Stellar di Alcatel-Lucent Enterprise.

L’access point Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar e la famiglia di switch Alcatel-Lucent OmniSwitch possono essere gestiti e monitorati centralmente dall’Alcatel-Lucent OmniVista Network Management, una piattaforma unificata e basata sull’intelligenza artificiale, disponibile sia on-premises sia in cloud. La soluzione semplifica l’onboarding di utenti e dispositivi IoT, migliorando al contempo le operazioni di rete automatizzate grazie ad analisi dei dati avanzate e informazioni operative immediatamente utilizzabili.