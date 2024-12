Rocktab U210 G2: il nuovo tablet compatto ultra-rugged di WEROCK

WEROCK Technologies, produttore innovativo di robusti tablet, computer portatili mobili e PC industriali, presenta il Rocktab U210 G2, la nuova generazione del robusto tablet Rocktab U210. Con una profondità di soli 15 mm e un peso di soli 996 g, è particolarmente compatto. Il nuovo e potente processore migliora significativamente sia le prestazioni che l’efficienza energetica, rendendo il tablet Windows ultra-robusto la scelta ideale per le applicazioni professionali. Che si tratti di ottimizzare i processi di lavoro, di garantire l’efficienza delle operazioni di magazzino, di eseguire interventi diagnostici sui veicoli o di utilizzarlo nella produzione industriale, il nuovo Rocktab U210 G2 di WEROCK si adatta alle esigenze di un’ampia gamma di settori.

Combina un design robusto e sottile con la maneggevolezza dei moderni tablet consumer. Grazie al processore Intel® Quad-Core N100 integrato, il Rocktab U210 G2 non solo ha una straordinaria efficienza energetica rispetto al suo predecessore, ma anche un significativo miglioramento delle prestazioni di oltre il 100%. Inoltre, la memoria, ora doppia rispetto a quella della generazione precedente (16 GB), consente di lavorare in modo ancora più fluido, anche con processi complessi.

Sono supportati i sistemi Windows 11 IoT Enterprise, Windows 11 Pro e Ubuntu Linux. Un’unità SSD NVMe integrata, disponibile fino a 2 TB, offre spazio di archiviazione sufficiente per app, immagini e documentazione.

Uno slot per micro SD consente di espandere la memoria di un ulteriore 1 TB. Il tablet è certificato secondo la norma MIL-STD-810G, superando addirittura il consueto standard militare. Invece della consueta altezza di caduta di 1,2 m, il Rocktab U210 G2 può resistere a un’altezza di caduta di 1,5 m in condizioni più difficili. Inoltre, è stato sottoposto al cosiddetto tumble test per verificarne la resistenza alle cadute quotidiane. In questo test, il tablet deve sopravvivere a 40 cadute consecutive da un’altezza di 1 m.

Il Rocktab U210 G2 è resistente all’acqua e alla polvere secondo lo standard IP65. Con un intervallo di temperatura compreso tra -20° e +60° Celsius, il Rocktab U210 G2 è pronto per l’uso in ambienti difficili.

Il display da 10,1 pollici per esterni, con una luminosità fino a 800 cd/m², offre una buona leggibilità anche alla luce diretta del sole. È dotato di un robusto touchscreen capacitivo con copertura in vetro blindato preassemblata e supera la classificazione di resistenza agli urti IK06. Può essere utilizzato anche indossando i guanti. È compatibile con i gesti, altamente preciso e, grazie al digitalizzatore, adatto all’acquisizione di firme. In opzione è disponibile uno stilo adatto. Con una capacità della batteria di 33 Wh, il tablet può essere utilizzato fino a 7 ore.

La funzionalità hot-swap consente di lavorare senza interruzioni, poiché la batteria può essere sostituita durante il funzionamento. Il Rocktab U210 G2 offre la massima connettività con una connessione di rete RJ45, mini HDMI, USB 3.2 Type A full-size e una connessione USB-C con DisplayPort, che consente di collegare fino a due monitor esterni. Inoltre, la connessione supporta Power Delivery, che consente la ricarica rapida del dispositivo.

Per le connessioni wireless sono disponibili WiFi 6E e Bluetooth 5.3. La connessione Internet ad alta velocità 4G LTE opzionale con velocità fino a 300 Mbps consente connessioni dati particolarmente veloci quando non è disponibile una rete WLAN. Con la docking station da ufficio opzionale con uscite per monitor, il Rocktab U210 G2 raggiunge un equilibrio tra servizio sul campo e lavoro in ufficio.

Offre una connessione di rete, porte USB, uscita monitor e anche porte seriali. In opzione, il tablet può essere dotato di uno scanner di codici a barre 1D/2D di fascia alta con puntamento laser avanzato e una distanza di lettura standard fino a 80 cm. Il nuovo Rocktab U210 G2 è destinato alla disponibilità a lungo termine, che si prevede lo renderà disponibile fino al 2030.

Caratteristiche del Rocktab U210 G2

• Alloggiamento leggero e compatto, profondo solo 15 mm e con un peso di 996 grammi.

• Design dell’alloggiamento ultra-robusto: resiste a cadute da un’altezza fino a 1,5 m

• Utilizzo in ambienti difficili grazie al grado di protezione IP65 e all’ampio intervallo di temperatura

• Display esterno da 10,1′ con touchscreen capacitivo visibile alla luce del sole e azionabile con i guanti (fino a 800 cd/m²)

• Funzionamento estremamente preciso e acquisizione della firma possibile tramite digitalizzatore

• Potente processore Intel® N100 fino a 3,40 GHz

• 16 GB di RAM LPDDR5, SSD NVMe da 256 GB a 2 TB

• Connessione di rete RJ45 da 1 GBit, connessione USB 3.1 tipo A e USB C full size

• WiFi 6E e Bluetooth 5.3

• Roaming senza soluzione di continuità tra diverse celle radio grazie a 802.11r

• Slot per schede Micro SD per schede fino a 1 TB

• Modulo high-end dedicato di uBlox per il posizionamento

• Batteria sostituibile a caldo per un lavoro ininterrotto

• Disponibile con Windows 11 Pro, IoT Enterprise o Ubuntu Linux.

• Scanner di codici a barre 1D/2D di fascia alta con dispositivo di puntamento laser (opzionale)

• Connessione Internet ad alta velocità 4G LTE fino a 300 Mbps (opzionale)

• Docking station completamente funzionale con uscite monitor, USB 3, Ethernet, 2 x RS232

• Lunga disponibilità: Si prevede che il prodotto sarà disponibile fino al 2030

• Prodotto neutralizzato dal punto di vista climatico: tutte le emissioni di gas serra derivanti dalla produzione e dal trasporto sono compensate.

“Il Rocktab U210 G2 combina estrema robustezza, mobilità eccezionale e prestazioni impressionanti in un unico dispositivo. Essendo il modello più compatto della nostra serie Rocktab Ultra, non solo offre la tecnologia più avanzata, ma è anche perfettamente progettato per rispondere alle sfide delle applicazioni più esigenti”, afferma Markus Nicoleit, CEO di WEROCK.

Il Rocktab U210 G2 può essere ordinato a partire dal primo trimestre del 2025 nelle vendite dirette e presso i partner di sistema partecipanti.