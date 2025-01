AI PC: da Dell tre nuove categorie

In questo articolo Kevin Terwilliger VP/GM of the PC Product Management Group, Dell Technologies svela una nuova gamma di AI PC pensati per un utilizzo professionale e personale. Dagli eleganti laptop alle potenti workstation e ai versatili desktop, la nuova linea di AI PC di Dell consente di collaborare, creare e aumentare la produttività indipendentemente dal luogo in cui ci si trova. Inoltre, l’unione sotto un unico brand dei nuovi AI PC consente di individuare in modo semplice il device giusto.

Buona lettura!

Produttività anywhere: Dell trasforma il portfolio di AI PC

Il mercato degli AI PC è in rapida evoluzione. L’innovazione del silicio è al suo apice e l’intelligenza artificiale sui device favorisce la produttività e la creatività. Per semplificare la scelta agli utenti dell’AI PC più adatto alle loro esigenze sono state definite tre semplici categorie di prodotti: Dell (progettato per il gaming, la scuola e il lavoro), Dell Pro (progettato per una maggiore produttività in ambito professionale) e Dell Pro Max (progettato per chi necessita di massime prestazioni).

All’interno di ognuna di queste nuove categorie, i prodotti sono classificati secondo un tiering che consente ai clienti di individuare il dispositivo più adatto alle proprie esigenze. Oltre al livello Base, c’è un livello Plus che offre le prestazioni più scalabili e un livello Premium che offre il massimo in termini di mobilità e design.

Design senza tempo e produttività con Dell Pro

La nuova gamma di laptop Dell Pro presenta un nuovo look & feel. Questi PC, tra i più piccoli e leggeri della loro categoria, sono realizzati con materiali durevoli e affidabili e progettati per fronteggiare le esigenze di una giornata di lavoro intensa. Infatti, resistono a cadute involontarie e urti tre volte superiori a quelli dei dispositivi della concorrenza, garantendo la massima resistenza per un utilizzo quotidiano. Oltre al design, questi dispositivi ridefiniscono il concetto di qualità professionale. Con i nuovi desktop e notebook Dell Pro, Dell stabilisce un nuovo standard nei PC professionali.

Questi AI PC includono processori Intel Core Ultra (Serie 2, V e U SKU) e AMD Ryzen, con NPU, CPU e GPU, offrono un’eccezionale durata della batteria, intelligenza artificiale sul dispositivo, esperienze Copilot+ e una produttività affidabile, per lavorare ovunque.

Dell Pro 13/14 Premium: Il PC Copilot+ è un’opzione portatile elegante e leggera ma potente per professionisti che apprezzano le prestazioni e la portabilità in movimento. È disponibile con display da 13 e 14 pollici ed è il più sottile e leggero della gamma Pro, con un peso di soli 1,14 kg. Il Dell Pro Premium offre fino a 21,2 ore di durata della batteria e il 51% di autonomia in più rispetto al suo predecessore e prestazioni migliorate per rendere le attività più fluide: fino al 36% in multithread, 19% in single-thread, 82% nel rendering grafico e AI 3,5 volte più veloce rispetto alla generazione precedente. Oltre a una fotocamera da 8MP con HDR per la massima collaborazione, il notebook è il più silenzioso di sempre grazie a un nuovo design termico a doppia ventola. Il Dell Pro 14 Premium sarà il primo AI PC con un display OLED Tandem. Rispetto ai display OLED tradizionali, è più efficiente del 24% dal punto di vista energetico e più leggero del 49%, offrendo al contempo colori brillanti e vivaci per l’editing di presentazioni o le videoconferenze. Lo chassis di Dell Pro Premium è in magnesio riciclato al 90% per un’esperienza elegante, leggera e duratura.

Dell Pro 13/14/16 Plus : l’AI PC portatile aziendale mainstream più scalabile al mondo soddisfa le esigenze di ogni tipo di utente. È offerto in più configurazioni, form factor e dimensioni del display (13, 14 e 16 pollici), tutti con lo stesso BIOS di sistema, per semplificare la gestione da parte dell’IT. Dell Pro Plus è caratterizzato da un design minimale in argento platino, è progettato con il 50% di alluminio riciclato e a basse emissioni e offre una finitura durevole e sostenibile. Le opzioni di porte USB, HDMI e Thunderbolt, oltre a 5G e Wi-Fi 7, garantiscono connettività e flessibilità affidabili ovunque si lavori. È inoltre costruito per resistere ai rigorosi test MIL-STD, garantendo affidabilità a tutto il parco device. È inoltre dotato di eleganti bordi stretti su uno spazioso display con un aspect ratio di 16:10 per la massima produttività.

: l’AI PC portatile aziendale mainstream più scalabile al mondo soddisfa le esigenze di ogni tipo di utente. È offerto in più configurazioni, form factor e dimensioni del display (13, 14 e 16 pollici), tutti con lo stesso BIOS di sistema, per semplificare la gestione da parte dell’IT. Dell Pro Plus è caratterizzato da un design minimale in argento platino, è progettato con il 50% di alluminio riciclato e a basse emissioni e offre una finitura durevole e sostenibile. Le opzioni di porte USB, HDMI e Thunderbolt, oltre a 5G e Wi-Fi 7, garantiscono connettività e flessibilità affidabili ovunque si lavori. È inoltre costruito per resistere ai rigorosi test MIL-STD, garantendo affidabilità a tutto il parco device. È inoltre dotato di eleganti bordi stretti su uno spazioso display con un aspect ratio di 16:10 per la massima produttività. Dell Pro 14/16 : il livello base di Dell Pro, semplicemente Dell Pro, offre prestazioni essenziali per la produttività quotidiana ed è disponibile nella versione da 14 e 16 pollici, con finitura metallizzata in argento platino e finitura laser testurizzata in magnetite (grigio scuro). Grazie al formato 16:10 e al display a basso consumo, è possibile massimizzare la durata della batteria.

: il livello base di Dell Pro, semplicemente Dell Pro, offre prestazioni essenziali per la produttività quotidiana ed è disponibile nella versione da 14 e 16 pollici, con finitura metallizzata in argento platino e finitura laser testurizzata in magnetite (grigio scuro). Grazie al formato 16:10 e al display a basso consumo, è possibile massimizzare la durata della batteria. Desktop Dell Pro: Disponibili nei form factor micro, slim e tower, i desktop Dell Pro presentano anche opzioni di processori Intel Core Ultra (Serie 2, SKU U) e AMD Ryzen. Si tratta dei primi desktop Dell con NPU che offrono agli utenti di PC i vantaggi delle prestazioni ottimizzate per l’intelligenza artificiale e dell’efficienza energetica, indipendentemente dal fattore di forma.

Dell Pro Max: prestazioni e versatilità

Progettato per le applicazioni più esigenti, il nuovo portfolio Dell Pro Max offre una gamma di AI PC ad alte prestazioni. Il design Dell Pro si estende a tutta la famiglia Dell Pro Max per un look coerente e professionale. In una categoria in cui le prestazioni sono fondamentali, il nuovo portfolio offre prestazioni superiori di generazione in generazione grazie al nuovo design termico brevettato. I dispositivi includono opzioni di processori Intel Core (Serie 2, U SKU), AMD Ryzen e AMD Threadripper e grafica professionale. È possibile gestire carichi di lavoro intensivi, dall’animazione al rendering video, eseguire inferenze AI e mettere a punto large language models (LLM), mantenendo la sicurezza e gestendo i costi.

Dell Pro Max 14/16: gli AI PC Dell Pro Max offrono prestazioni di alto livello in un design portatile, leggero e moderno, con i modelli Dell Pro Max Plus e Premium in arrivo nel corso dell’anno. Il nuovo formato da 16 pollici offre un’ampia superficie dello schermo e supporta applicazioni complesse e ad alte prestazioni in movimento. L’ampio display offre una risoluzione fino a QHD+, un aspect ratio 16:10 e un touch screen opzionale. Grazie al supporto di GPU NVIDIA RTX 2000 Ada Generation professionisti della grafica, designer, ingegneri e architetti possono avere a disposizione le prestazioni di cui necessitano per le applicazioni di inferenza, rendering e creatività dell’intelligenza artificiale.

gli AI PC Dell Pro Max offrono prestazioni di alto livello in un design portatile, leggero e moderno, con i modelli Dell Pro Max Plus e Premium in arrivo nel corso dell’anno. Il nuovo formato da 16 pollici offre un’ampia superficie dello schermo e supporta applicazioni complesse e ad alte prestazioni in movimento. L’ampio display offre una risoluzione fino a QHD+, un aspect ratio 16:10 e un touch screen opzionale. Grazie al supporto di GPU NVIDIA RTX 2000 Ada Generation professionisti della grafica, designer, ingegneri e architetti possono avere a disposizione le prestazioni di cui necessitano per le applicazioni di inferenza, rendering e creatività dell’intelligenza artificiale. Desktop Dell Pro Max: Questi PC desktop scalabili supportano le applicazioni del settore, come l’architettura, il design e l’analisi grafica e dei dati, e consentono workload AI leggeri. Disponibili in form factor micro, slim e tower, questi desktop offrono opzioni grafiche NVIDIA e AMD per gestire le attività più impegnative.

Design sempre sostenibile

Forti della nostra leadership nell’innovazione circolare, il nuovo portfolio di AI PC si concentra su un design modulare innovativo e su un maggiore utilizzo nei prodotti e negli imballaggi di materiali riciclati, a basse emissioni e rinnovabili. La nuova porta modulare USB-C di Dell è un’innovazione rivoluzionaria che mira a sostituire le saldature con le viti sulla porta più comunemente utilizzata. Dell Pro e alcuni Dell Pro Max sono i primi notebook commerciali al mondo costruiti con una porta USB-C modulare. I primi test dimostrano che la porta è fino a quattro volte più resistente e consente riparazioni più semplici.

La scheda madre e le schede di input/output (I/O) modulari di nuova concezione, disponibili su tutti i dispositivi Dell Pro e Dell Pro Max selezionati, migliorano la manutenibilità e contribuiscono a ridurre i rifiuti elettronici. Inoltre, garantiscono che le riparazioni di queste porte di uso comune non abbiano ripercussioni sulla scheda principale.

Continua l’utilizzo da parte di Dell di materiali sostenibili, come alluminio a basse emissioni, acciaio e rame riciclato e plastica a base biologica. Le innovazioni tecnologiche nelle batterie consentono a Dell Pro e Dell Pro Plus di utilizzare l’80% in meno di cobalto e di ridurre la dipendenza da minerali critici.

Gestione sicura e senza soluzione di continuità dell’intero desk

I miglioramenti apportati al software di gestione di Dell consentono di coordinare in modo uniforme l’ecosistema dei PC con la prima soluzione di gestione olistica delle periferiche del settore. Gli amministratori IT possono gestire in modo efficiente display, periferiche client e dock all’interno dell’organizzazione, il tutto attraverso una console centralizzata. Grazie ai rigorosi controlli della supply chain e alle protezioni integrate, gli AI PC contribuiscono a mantenere sicurezza e cyber-resiliency in un panorama di minacce in continua evoluzione.

AI PC Dell: ideali per il multitasking

I PC sono essenziali anche al di fuori dell’ambito lavorativo. Ecco perché Dell offre PC per ogni utilizzo quotidiano: gaming, scuola e lavoro. I quattro nuovi AI PC Copilot+ del livello Plus sono i PC Dell più scalabili e in un equilibrio tra versatilità e produttività. Con un design nuovo, i device sono alimentati da processori Intel Core Ultra (Serie 2, V SKU) e offrono una durata della batteria fino al 39% in più, un profilo fino al 14% più sottile e un’intelligenza artificiale integrata nel device per aumentare l’efficienza.

Dell 14 Plus e Dell 14 Plus 2-in-1: Dell 14 Plus e Dell 14 Plus 2-in-1 sono entrambi dispositivi portatili che offrono flessibilità per chi ha esigenze professionali e quotidiane.

Dell 14 Plus e Dell 14 Plus 2-in-1 sono entrambi dispositivi portatili che offrono flessibilità per chi ha esigenze professionali e quotidiane. Dell 16 Plus e Dell 16 Plus 2-in-1: con uno schermo più grande per un consumo più efficiente, i dispositivi consentono di lavorare in modo più tradizionale o creativo.

Il portafoglio Dell si amplierà nel corso dell’anno con altre opzioni di processori AMD e Snapdragon X Series. Verranno introdotti nuovi dispositivi sia nel livello base, per offrire dispositivi con design pratico e per un utilizzo semplice e quotidiano, sia nel livello Premium, nel segno dell’eredità XPS amata da utenti e professionisti.

di Kevin Terwilliger VP/GM of the PC Product Management Group, Dell Technologies