Auricolari Elite: due interessanti novità da Jabra

I lavori ibridi portano i lavoratori a spostarsi continuamente e avere dietro i giusti auricolari per telefonate o semplice intrattenimento, diventa sempre più essenziale.

Jabra , leader nelle soluzioni audio true wireless personali e professionali – annuncia gli auricolari Elite 8 Active Gen 2 e gli Elite 10 Gen 2. Basati sullo stesso design, questi device di nuova generazione sono il risultato di processi di miglioramento mirati a ottimizzare ulteriormente l’esperienza audio.

Spiccano, in particolare, la custodia smart LE Audio (una assoluta novità per il mercato di settore), il sound potenziato da Dolby Audio per una migliore fruizione della musica e un upgrade della tecnologia Natural HearThrough per una maggiore consapevolezza dell’ambiente circostante. Anche la tecnologia ANC di Jabra è stata resa più efficace con una migliore cancellazione dei rumori a media e bassa frequenza.

Streaming da ovunque

Con questa nuova generazione degli auricolari Elite, Jabra ha apportato significative novità, progettando la custodia smart LE Audio. Con un design innovativo dotato di doppia compatibilità USB-C e jack da 3,5 mm, le Elite 8 Active e le Elite 10 Gen 2 danno un input allo streaming universale e alla connettività con la semplice pressione di un pulsante.

Integrato perfettamente nella custodia, il chip consente agli utenti di connettersi senza sforzo e di trasmettere l’audio da una varietà di dispositivi direttamente agli auricolari Elite. Con una latenza inferiore rispetto alle connessioni Bluetooth standard, gli utenti possono sperimentare una migliore sincronizzazione audio e video, oltre a una qualità audio Hi-Fi, grazie al codec LC3.

Il cavo “due in uno” trasforma la custodia di ricarica smart in un adattatore versatile che può essere collegato a qualsiasi dispositivo. In aereo, sul tapis roulant o a casa mentre si guarda la TV, gli utenti possono semplicemente collegare la custodia per godersi lo streaming di un suono potente direttamente dagli auricolari.

Nuova dimensione dell’esperienza audio

I nuovi auricolari Elite offrono una nuova dimensione all’esperienza audio, con una migliore sintonizzazione del suono e il supporto Dolby Atmos, oltre a vantaggi per la fruizione di un sound potente su una gamma più ampia di contenuti, compresi i podcast. Nei test effettuati, il 95% degli intervistati ha preferito la sintonizzazione dell’audio offerta dalla nuova gamma Gen 2.

Gli auricolari Jabra Elite di nuova generazione offrono anche prestazioni accresciute per le chiamate grazie alla tecnologia a 6 microfoni e agli algoritmi con Intelligenza Artificiale migliorati. Efficaci algoritmi di riduzione del rumore vengono attivati automaticamente per fornire prestazioni di chiamata chiare a seconda dell’attività o della posizione per garantire un elevato standard del parlato.

Jabra ha anche migliorato la tecnologia ANC, che può bloccare fino al doppio del rumore rispetto alle generazioni precedenti. Anche le prestazioni del microfono interno sono state aumentate per fornire un migliore effetto ANC riguardo ai rumori nella gamma delle frequenze medie e basse. Il risultato è una maggiore cancellazione del rumore in diversi scenari, compresi gli aeroporti e le palestre.

Gli auricolari Elite offrono anche una maggiore consapevolezza della situazione in cui l’utente si trova (anche all’aperto) grazie alla tecnologia Natural HearThrough, ottimizzata per la riduzione del rumore del vento e due volte più efficace rispetto alla generazione precedente. I i suoni ambientali circostanti appaiono ora più chiari e naturali, mentre il rumore del vento e i fischi sono notevolmente ridotti.

Ehtisham Rabbani, Chief Executive della divisione Gaming & Consumer di Jabra, ha dichiarato: “Con questi auricolari di nuova generazione abbiamo potenziato le caratteristiche che sappiamo essere più importanti – una migliore cancellazione del rumore e una maggiore consapevolezza del contesti in cui l’utente si trova – e per la prima volta abbiamo introdotto l’innovativa funzionalità di streaming LE Audio nella custodia di ricarica, rendendo possibile una efficace connessione a qualsiasi dispositivo, da ovunque l’utente voglia fruirne ”.

Prezzo e disponibilità

Elite 8 Active Gen 2: €229 disponibili da metà giugno 2024 nelle tonalità Navy, Black e in due nuove (Coral e Olive).

Elite 10 Gen 2: €279 disponibili da metà giugno 2024 nelle tonalità Titanium Black, Gloss Black, Cocoa e in due nuove (Denim and Soft White).

Caratteristiche principali degli auricolari Elite 8 Active Gen 2

Custodia smart LE Audio per lo streaming del suono con connessione dalle attrezzature da palestra e altro

Audio spaziale migliorato grazie al Dolby Audio

Cancellazione adattiva ibrida del rumore migliorata. Fino a due volte più efficace rispetto a quella degli Elite 8 Active della generazione precedente.

Upgrade della tecnologia Natural HearThrough con rilevamento migliorato del rumore del vento. Due volte più efficace rispetto a quella degli Elite 8 Active della generazione precedente

Prestazioni di chiamata migliorate grazie a 6 microfoni, rete antivento e algoritmo della cancellazione del rumore

Completamente resistenti al sudore, all’acqua e alle conseguenze dell’attività fisica con auricolari con grado di protezione IP68 (e una custodia resistente alla polvere e ai getti d’acqua con grado di protezione IP54)

Vestibilità sicura senza alette con la tecnologia Jabra ShakeGripTM

Durata della batteria fino a 8 ore, e fino a 32 con la custodia (ANC attivato)

Connettività stabile con gli smartwatch, Swift Pair, Google Fast Pair e riproduzione Spotify Tap

Connessione Bluetooth Multipoint

Caratteristiche principali degli auricolari Elite 10 Gen 2